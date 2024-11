Las redes arden con Gabriel Rufián por cómo ha llegado al Congreso: 'Parece...'

Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) en el Congreso, ha vuelto encender las redes sociales. Todo ha empezado con la publicación de un vídeo en X, antes Twitter, dónde el catalán aparece asistiendo hoy al hemiciclo en chándal.

Su llamativa vestimenta ha generado una ola de comentarios y reacciones que rápidamente se han viralizado. Aunque Rufián no es ajeno a las controversias por su estilo directo y sus estrategias comunicativas, esta vez su look deportivo ha sido objeto de críticas.

Gabriel Rufián aparece en chándal en el Congreso de los Diputados

Con un chándal oscuro, el diputado se ha presentado en el Congreso convirtiéndose en el centro de todas las miradas. Las redes sociales, como es habitual, no han tardado en reaccionar. En X, se ha generado un debate con opiniones de todos los colores.

Algunos usuarios ven el gesto de Rufián como una falta de respeto. Argumentando que vestir adecuadamente es una muestra de formalidad y compromiso con su cargo. Una cosa queda clara y es que Gabriel Rufián no ha dejado indiferente a nadie con su vestimenta.

"Parece mi profesor de educación física del instituto" o "no me lo creo, si parece un artista de trap con ropa del camello de mi barrio", son algunos de los comentarios. Por otra parte, hay quien no ha dudado en defender al diputado.

"He trabajado con gente que llega así al trabajo y se cambia nada más llegar. No es relevante y no deberías enfocarte en esto", asegura un seguidor. "A ver, lleva una maleta donde supongo que llevará ropa y se cambiará", sentencia otro.

Polémica en redes tras la aparición de Gabriel Rufián

Además, para más inri, el de Santa Coloma de Gramenet ha retuiteado el vídeo, un gesto cargado de intenciones. Sin embargo, la cosa se ha quedado allí y Rufián no ha dicho nada más al respecto. De esta manera, ha optado por el silencio ante las críticas de los internautas.

La polémica está servida y el impacto del chándal de Gabriel Rufián probablemente continuará en las redes durante los próximos días. El político, una vez más, ha demostrado su habilidad para captar la atención pública y la de sus seguidores.

Conocido por sus camisetas con mensajes y su retórica enérgica, Rufián continúa atrayendo la atención mediática. Su estilo y estrategias, a menudo polémicas, han logrado que sea una figura central en el Congreso de los Diputados.