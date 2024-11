Marta Peñate aclara su estado tras intentar ser madre con Tony Spina: 'Empiezo con...'

Marta Peñate ha compartido un emotivo mensaje en sus redes sociales aclarando su estado de salud tras su último intento fallido de ser madre junto a Tony Spina. La influencer, que recientemente tuvo que acudir al hospital, explicó que, aunque ha vivido días complicados, ya comienza a ver una recuperación en su salud. Con optimismo, Marta ha anunciado que seguirá adelante con su sueño de convertirse en madre.

La relación entre Marta Peñate y Tony Spina es conocida por su compromiso y el apoyo mutuo. Ambos han compartido públicamente su deseo de formar una familia, y esta experiencia ha sido un duro golpe.

Marta se sinceró ante sus seguidores sobre la tristeza que le produjo la pérdida. Sin embargo, no ha perdido la esperanza y sigue contando con el apoyo incondicional de Tony en este delicado momento. Ahora que los médicos han controlado su situación hormonal, Marta espera poder retomar su vida y hacer frente a un nuevo intento de maternidad.

Marta Peñate explica cómo se encuentra tras su paso por el hospital

Este no ha sido un camino fácil para Marta, quien ha demostrado gran fortaleza a pesar de las dificultades. En sus recientes mensajes, la influencer confesó haberse sentido “apagada” debido a los efectos de la hormona del embarazo, la cual estaba afectando su salud.

La noticia del embarazo ectópico fue especialmente dolorosa, ya que implicó no solo la pérdida de su esperado bebé, sino también complicaciones de salud. Marta explicó que los médicos temían que el embrión estuviera implantado en una zona delicada, como la cicatriz de su operación de trompas de Falopio o en el cuello del útero.

Ahora, Marta Peñate ha detallado la situación por la que ha pasado en los últimos días. Tras varios meses de esfuerzo e ilusión por lograr quedarse embarazada, la influencer recibió la noticia de que el embrión no se encontraba en el útero, sino en una ubicación desconocida. Esta situación la llevó a pasar por un embarazo ectópico, poniendo en riesgo su salud y obligándola a recurrir al hospital.

La última actualización de Marta Peñate ha traído un poco de esperanza a sus seguidores. Al informar que sus niveles hormonales han bajado, Marta se siente aliviada y preparada para retomar su vida cotidiana.

“Me ha bajado la beta. Ya me he quitado un peso de encima. No se sabe dónde se implantó el embrión. Lo bueno es que parece que todo está volviendo a la normalidad. Y bueno, ahora empiezo con mi vida de nuevo”, comentó.

Marta Peñate no se rinde, volverá a intentar quedarse embarazada junto a Tony Spina

Además, este avance le permite, bajo la supervisión de los médicos, planificar futuros tratamientos para intentar nuevamente quedarse embarazada. La influencer no oculta su deseo de volver a intentarlo, destacando que su sueño de ser madre sigue vivo a pesar de las complicaciones. “Empezaremos con un nuevo intento en un par de meses”, anunciaba.

Este proceso ha sido una prueba de resiliencia para Marta, quien a través de sus redes ha compartido cada momento de alegría y dolor. Para ella, el camino hacia la maternidad aún no ha terminado, y está dispuesta a seguir luchando por lograrlo. Con el respaldo de Tony Spina y sus seguidores, Marta se prepara para esta nueva etapa, determinada a lograr su sueño de ser madre.

