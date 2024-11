El inesperado mensaje que ha dejado sin palabras a Pau Cubarsí: 'Estoy flipando'

A sus 17 años, Pau Cubarsí ha cumplido el sueño de miles de niños: convertirse en jugador titular del FC Barcelona. Cubarsí, que está cursando segundo de bachillerato, compagina sus estudios con su papel indispensable en la defensa del Barça de Hansi Flick.

Además, Pau Cubarsí tiene tiempo de conceder entrevista a diversos medios del panorama catalán. De hecho, ha sido en el programa Tu Diràs, de RAC1, donde el jugador ha recibido un inesperado mensaje de su mayor ídolo.

Pau Cubarsí sin palabras ante el mensaje de su ídolo

Pau Cubarsí ha llegado a la defensa del Barça para quedarse. Sin embargo, si hay alguien que ha inspirado a Cubarsí es uno de los capitanes más queridos y conocidos del FC Barcelona: Carles Puyol.

“Siempre he dicho que mi ídolo es Carles Puyol, aunque no he podido verlo mucho. Y también te diría que Gerard Piqué”, confesaba Cubarsí en los micrófonos de RAC1.

En muchas ocasiones Pau Cubarsí ha repetido que su máximo ídolo siempre ha sido Carles Puyol. Quizás, el excapitan del Barça tenga mucha culpa de que Cubarsí haya acabado jugando como defensa, posición que ocupaba Puyol cuando jugaba. Sin embargo, lo que Pau Cubarsí no esperaba era que su máximo ídolo le enviase un mensaje que no olvidaría jamás.

Ha sido durante una entrevista de Pau Cubarsí en el programa Tu Diràs, de RAC1, cuando el defensa del Barça ha recibido un mensaje de Carles Puyol que no esperaba.

“Pau me parece un grandísimo jugador, técnicamente muy bueno, con una salida de pelota espectacular. Muy completo”, empezaba diciendo Carles Puyol.

“La verdad es que no es normal que pase esto en un jugador de esta edad. Estoy muy feliz por él, lo primero, y después por nosotros los culés de tener un jugador como él en el equipo. Pau, enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo”, comentaba Puyol ante la sonrisa de felicidad de Pau Cubarsí.

Este mensaje ha dejado sin palabras a Pau Cubarsí. “¿Qué puedo decir ahora? Es un mensaje impresionante, estoy flipando”, confesaba Cubarsí. Además, el jugador ha confesado que ha podido coincidir en alguna ocasión con Carles Puyol, al que considera “una persona espectacular”.