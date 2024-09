Las palabras de Tony Spina que sorprenderán a Marta Peñate: 'Me parece una fracasada…'

Tony Spina ha vuelto a ser el centro de atención tras sus explosivas declaraciones en el pódcast En Todas las Salsas, presentado por Iban García. Durante su participación, Spina no tuvo reparos en arremeter contra su ex, Oriana Marzoli, dejando claro que su lealtad está al lado de su actual pareja, Marta Peñate. Las palabras de Tony no pasaron desapercibidas, especialmente por la dureza con la que se refirió a Oriana confesando que: "Me parece una fracasada laboralmente".

Estas declaraciones sorprenderán a Marta Peñate, quien nunca había visto a Tony Spina hablar en estos términos.

Tony Spina carga duramente contra Oriana Marzoli

“Tanto Oriana como Luis, me parecen unos fracasados laboralmente”, confesó Tony, dejando clara su postura sin titubeos. Aunque intentó suavizar un poco sus palabras al decir que Oriana le cae bien, rápidamente aclaró que solo le cae, sin llegar a afirmar que tiene una buena relación con ella.

Esta declaración ha generado un gran revuelo, pero según Tony, tiene una razón de peso detrás. Su deseo de proteger y apoyar a Marta Peñate, la mujer con la que comparte su vida en la actualidad.

La tensión entre Tony Spina y Oriana Marzoli no es nueva, pero en esta ocasión, Tony ha decidido romper su silencio y defender a Marta. “He visto cosas de Oriana hacia Marta que no me han gustado”, explicó Tony en el pódcast, justificando sus duras palabras hacia Oriana. Para Tony, su relación actual con Marta es lo más importante, y está dispuesto a enfrentar cualquier conflicto, incluso con su ex, para demostrarle a Marta que está a su lado.

Marta Peñate está tan sorprendida que no ha contestado a las palabras de Tony. Prefiere dar la callada por respuesta.

La madre de Oriana hizo llorar a Marta Peñate

El conflicto entre Marta Peñate y Oriana Marzoli tiene raíces que se remontan a varios años atrás, durante su participación en Gran Hermano VIP. En aquel entonces, la madre de Oriana, quien defendía a su hija en el plató del programa Límite 48 Horas, hizo un comentario que hirió profundamente a Marta.

Peñate, con su característico espíritu alegre, se puso a bailar en el plató disfrutando junto a sus compañeros. Entonces, la madre de Oriana la interrumpió con una frase que caló hondo. “Tontería es que te vea bailar hace un rato en plató en una situación tan delicada como la que estás viviendo”, confesó.

Este comentario se refería a la reciente muerte del padre de Tony, un doloroso acontecimiento que ocurrió apenas días antes de esa emisión del programa. La observación fue percibida por muchos, incluida Marta, como una falta de sensibilidad y empatía.

Lo que provocó que Marta rompiera en llanto en pleno plató. Desde ese momento, la relación entre Tony y Oriana se deterioró notablemente. Tony no pudo evitar enfrentarse tanto a su ex como a su madre cuando Oriana salió de la casa de Gran Hermano VIP.

El apoyo incondicional de Tony a Marta no ha hecho más que reforzar su relación, a pesar de los altibajos y las tensiones externas. La pareja ha demostrado ser un equipo sólido, que se respalda mutuamente en lo bueno y en lo malo. Este episodio ha reafirmado el compromiso de Tony con Marta, quien ha sido un pilar fundamental para él, especialmente en momentos difíciles.