El hijo de Arévalo cuenta cómo es realmente Malena: ‘Me dan ganas de vomitar porque…’

Paco, hijo de Francisco Arévalo, ha hablado sobre el conflicto que atraviesa su familia con Malena Gracia, la última pareja sentimental de su padre. Paco, visiblemente afectado, ha recordado con cariño y respeto la figura de su padre, quien durante décadas hizo reír a millones de españoles. Sin embargo, la entrevista no tardó en abordar el tema de la infidelidad de Arévalo a su mujer, Paco ha explicado que "me dan ganas de vomitar porque no es verdad".

Paco Arévalo cree que Malena Gracia se está lucrando de la memoria de su padre

Desde que Arévalo falleció, Malena Gracia ha sido objeto de críticas por parte de la familia del humorista. Paco ha expresado sin rodeos su indignación hacia la cantante, acusándola de aprovecharse de la imagen de su padre para obtener beneficios económicos. Para Paco y el resto de la familia, estos proyectos son un intento descarado de lucrarse a costa de la memoria de Arévalo.

"Si es tan buena cantante, que cante en vez de hablar de mi padre", declaró Paco, evidenciando su frustración. Estas palabras reflejan el malestar de una familia que siente que la memoria de su ser querido está siendo explotada de manera injusta y desconsiderada.

A lo largo de la entrevista, Paco dejó claro que no tiene ninguna intención de mantener un diálogo con Malena Gracia. "No tengo nada de que hablar con ella", sentenció, reafirmando su postura de distanciamiento y rechazo hacia la cantante.

Paco confiesa que el verdadero amor del humorista fue su madre

La tensión aumentó cuando Sonsoles y el resto de colaboradores del programa le preguntaron a Paco sobre los rumores en torno a la relación de su padre con Malena Gracia. En particular, los colaboradores se mostraron interesados en saber si Arévalo le había sido infiel a la madre de Paco con la cantante.

La respuesta de Paco fue contundente y llena de indignación: "Me dan ganas de vomitar porque no es verdad", afirmó. Y ha negado tajantemente la posibilidad de que su padre hubiera sido infiel a su madre con Malena.

A pesar de su rechazo inicial a discutir el tema, Paco habló sobre las confesiones que Arévalo había hecho en el pasado. Y es que el humorista admitió haber sido infiel a su esposa en alguna ocasión, aunque nunca confirmó si la infidelidad fue con Malena Gracia.

"No lo sé, lo que realmente sé es que el gran amor de mi padre fue mi madre", subrayó Paco. Y ha dejado claro que, independientemente de los errores que pudiera haber cometido su padre, su madre siempre fue su verdadero amor. Esta afirmación fue apoyada por los colaboradores del programa.

La entrevista concluyó con un emotivo recordatorio de Paco sobre la figura de su padre, un hombre que vivió para hacer reír. Sin embargo, el conflicto con Malena Gracia sigue siendo una herida abierta para la familia.

Paco hizo un llamamiento final a la cantante para que deje en paz la memoria de Arévalo, destacando que es lo mejor para todos. Especialmente para la familia que sigue lidiando con la pérdida de un ser querido.