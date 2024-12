Filtran la última conversación de Ángel Cristo y Bárbara Rey: ‘Todo lo que tengo’

Bárbara Rey volvía este lunes a convertirse en protagonista en el segundo especial que sobre su vida ha emitido Telecinco. La citada cadena difundía las conversaciones que la exvedette mantuvo con su hijo Ángel Cristo en los últimos años. La murciana confirmaba la cantidad de llamadas y WhatsApp que cruzaba con el actual marido de Ana Herminia: "De quince y veinte llamadas diarias, le decía que no podía más".

La murciana se refirió, en su segunda charla televisada, a la actitud demostrada por su hijo en los últimos tiempos. Una dura entrevista en la que dejó varios titulares. "Esa chulería no me afecta, no tengo miedo de lo que pueda decir", reflexionaba Bárbara sin mencionar a su hijo.

La invitada quiso sacar a relucir su verdad. Como las llamadas en las que Ángel Cristo le pedía que le enviara dinero. "Mamá, por favor, hazme una trasferencia de 100 euros que he puesto gasolina y estoy en negativo", imploraba entonces, reconociendo, según sus propias palabras, que no tenía dónde caerse muerto.

Bárbara Rey explica ante las cámaras el motivo del distanciamiento con su hijo

Un ruego ante el que Bárbara respondía rotunda: "No voy a permitir tus presiones, tu control ni que me eches nada en cara, eso se terminó hace años", respondía tajante.

Un argumento que Ángel, que no estaba de acuerdo con la respuesta de su madre, no habría recibido con agrado. "Te portas como una niña pequeña", le reprochaba a la exvedette. "Lo único que quiero tener como hijo es tener a mi madre cerca porque lo estoy pasando muy mal, podrías ser cariñosa y amable", añadía.

A lo largo de la emisión del citado espacio de Mediaset quedó clara la complicada relación que existía entre madre e hijo. Mensajes llenos de reproches y amenazas que con el tiempo han desembocado en la actual situación que el público ya conoce.

Bárbara confirmó que su hijo quiso tener una buena relación con ella hasta hace un año. Pero hubo un detonante que provocó que todo diera un giro radical: "Cuando se acabó el dinero no pude llevar el ritmo que él quería", aseguró contundente ella.

Bárbara Rey confirma el motivo por el que su hijo decidió romper su silencio

La que fuera amante del rey emérito entonces miró directamente a cámara para lanzar un mensaje. "Con la misma frialdad que hablas de tu madre, yo hablo de ti. Pero con la seguridad de que lo estoy diciendo es cierto", sentenció.

Pero solo unos minutos después, la entrevistada no pudo evitar emocionarse al recordar los comentarios que su hijo había hecho sobre ella en televisión. "Duele mucho que te llame prostituta delante de millones de personas", explicaba entre lágrimas.

Diferencias aparte, lo cierto es que uno y otra, a día de hoy, están de acuerdo en un punto: beneficiarse económicamente de contar su vida. Ángel acusando a su madre de la infancia que vivió y Bárbara destapando, entre otras cosas, el detonante de su enfrentamiento con su hijo.