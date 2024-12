Nueva exclusiva sobre Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo: '¡Qué cosa más rara!'

Una nueva exclusiva sobre Ana Herminia, esposa de Ángel Cristo, ha salido a la luz: le dijo a su hija que Bárbara era su abuela. “¡Qué cosa más rara!”, asegura la vedette que pensó al escuchar a la menor dirigirse a ella con ese término. Ana es madre de una niña, fruto de una relación anterior a la de Ángel, sin embargo, este siempre la consideró como su propia hija.

No así Bárbara que en su entrevista en ¡De Viernes!, relató el impacto que fue para ella aquel momento nada más conocer a Ana. Todavía no habían cruzado ni una palabra cuando la actriz vio cómo, de repente, era abuela de una niña a la que no conocía. “Le habrá dicho la madre que me llame así”, pensó Bárbara.

Sale a la luz una nueva exclusiva de Ana Herminia, esposa de Ángel Cristo

Ana Herminia y Ángel Cristo llevan juntos poco más de un año y ya se han posicionado como una de las parejas más polémicas. La venezolana llegó a la vida de Bárbara Rey inesperadamente y acabó contribuyendo a que la relación madre e hijo saltara por los aires.

En su entrevista en ¡De Viernes!, Bárbara dio una exclusiva de Ana, esposa de Ángel: le dijo a su hija que era su abuela. Así relata la propia actriz el impacto que fue para ella conocer por primera vez a la niña que Ana tuvo de una relación anterior. “¡Qué cosa más rara!”, cuenta la vedette que pensó ante ese momento tan inesperado.

La madre de Sofía Cristo rememoró en su última intervención cómo fue la primera vez que conoció a Ana Herminia. Su hijo y ella se había conocido en el mes de marzo de 2023, cuando ambos trabajaban como comerciales. Rápidamente, surgió entre ellos el amor y formalizaron su relación pasando por el altar el pasado verano.

En cuestión de meses, Bárbara vio cómo Ángel formalizaba una relación con una mujer a la que apenas conocía. Por eso, antes de que las tensiones familiares hicieran acto de presencia, Ángel propició un encuentro entre Ana y su madre.

“Llega con la hija, la primera vez que veo a la niña, y viene corriendo y se me abraza «abuelita, abuelita»”, contó la vedette. “Yo me quedé un poco así, pensé «le habrá dicho su madre que me llame así, porque mi hijo no creo»”, señaló.

Ángel Cristo considera suya a la hija de Ana Herminia

Ana Herminia fue madre dos años antes de conocer a Ángel Cristo de una relación anterior. En cuestión de poco tiempo, el hijo del domador consideró a la pequeña como su propia hija. De hecho, en su perfil ha compartido imágenes junto a la pequeña ejerciendo como un padre orgulloso.

En el caso de Bárbara, la existencia de la menor le costó más de asimilar por el impacto que le supuso que le llamara abuela. Era la primera vez que se veían y no se esperaba ese recibimiento por parte de ella. Además, la pareja llevaba poco tiempo de relación, por lo que la sorpresa todavía fue mayor.

Por quien sí siente verdadera devoción es por su nieta Carola, de 7 años, hija de Ángel y de su exmujer. “Es preciosa, la adoro y le deseo lo mejor del mundo, es maravillosa”, comentó sobre ella el pasado mes de agosto.

La cantante no tiene nada en contra de la hija de Ana, pero tras los últimos enfrentamientos, la relación está completamente rota. Y no parece que las cosas se vayan a solucionar próximamente, ya que Ana Herminia ha confirmado su participación en GH Dúo. Por lo que habrá nuevas polémicas en el 2025.