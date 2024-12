Ana Herminia confiesa por qué no puede hablar sobre Bárbara Rey: ‘Esto no es…’

Horas después de confirmarse la próxima e inminente entrevista de Bárbara Rey en ¡De Viernes!, Ana Herminia ha reaparecido en Madrid. Momento en el que ha dejado al descubierto el motivo por el que no puede hablar sobre las últimas informaciones relacionadas con la vedette: “Esto no es mío”.

Tal y como se ha anunciado ya, el próximo lunes, 9 de diciembre, el programa presentado por Bea Archidona y Santi Acosta emitirá un especial con la artista como protagonista. Una emisión que se producirá un año después de las primeras y duras declaraciones de Ángel Cristo contra su madre.

Como era de esperar, la expectación que se ha generado alrededor de la próxima intervención de Bárbara Rey en Telecinco es máxima. Por ese motivo, un equipo de Europa Press ha querido conseguir las primeras reacciones de Ana Herminia y su marido al respecto.

No obstante, cuando les han preguntado por lo que consideran ellos que contará la vedette en su entrevista, ambos han decidido mantenerse en absoluto silencio.

Con una gran sonrisa, Ana Herminia ha intentado esquivar todas las preguntas relacionadas con Bárbara Rey. “Sabes que siempre te respondo, pero no es mío. Esto no es mío”, le ha asegurado a uno de los reporteros.

Mientras tanto, Ángel Cristo ha optado por no confirmar si, tras la esperada entrevista de su madre en ¡De Viernes!, tiene pensado sentarse en dicho programa a modo de réplica.

Aunque siempre se ha caracterizado por su valentía a la hora de opinar sobre los problemas familiares de su marido, en esta ocasión, Ana Herminia ha decidido mantenerse al margen.

Tanto ella como Ángel Cristo han evitado por todos los medios pronunciarse sobre los últimos movimientos televisivos de Bárbara Rey. No obstante, sus gestos y su actitud ante las cámaras han sido totalmente reveladores.

Tanto es así que ni Ana Herminia ni su marido han podido evitar soltar una carcajada cuando el reportero les ha preguntado por la demanda que Bárbara Rey interpuso contra su hijo. Y es que todo apunta a que la vedette habría retirado dicha demanda después haber llegado a un importante acuerdo con Mediaset España.

Este pacto incluiría, no solo su entrevista en ¡De Viernes!, sino también la reincorporación de Sofía Cristo a la familia de Telecinco. Además, también se habla sobre la posible participación de ambas junto a Ángel Cristo en GH DÚO.

Sin embargo, y aunque la pareja se ha negado a responder a todas las cuestiones relacionadas con esta información, Ana Herminia ha roto su silencio para hacer una importante aclaración.

Cuando el reportero le ha preguntado si va a estar pendiente de la entrevista de Bárbara Rey, por si tiene que tomar medidas legales contra ella, la modelo ha sido clara: “Es que no tengo ni idea, yo no soy de denuncia fácil tampoco. Ya lo he dicho muchas veces. De verdad que ni lo sé ni me sé ni me he enterado, lo siento”.