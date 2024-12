Nadie esperaba la reacción de Bárbara Rey al último bombazo de su hija, Sofía Cristo

Bárbara Rey vuelve a estar en el centro del foco mediático. Este miércoles, Bárbara se convirtió en noticia tras publicarse en Lecturas que se había sometido a un nuevo retoque estético. Sin embargo, lejos de quedarse callada, Bárbara quiso zanjar los rumores con contundencia; además, ha sorprendido al reaccionar al último bombazo de Sofía Cristo.

En una breve charla con las cámaras de Europa Press, desmintió tajantemente la información publicada. “A mí me daría igual, si me tengo que operar, me opero, pero es que es mentira. Es que hace cuatro días dicen que me estaba operando y yo tengo la misma cara de siempre y no me he hecho nada”, declaró con tono firme y contundente.

Pero lo que más ha sorprendido no ha sido su reacción ante estos rumores. Lo que ha dejado atónitos a todos sus seguidores ha sido su postura frente al drama personal que vive Sofía Cristo, quien acaba de perder a su perra.

Nadie esperaba la reacción de Bárbara Rey al último bombazo de Sofía Cristo

Con los ojos visiblemente emocionados, Bárbara confesó: "Eso ha sido terrible. Lo hemos pasado fatal, hemos pasado dos noches llorando".

"Anoche tuvo que tomar la decisión, pero ya lo hablará mi hija. Ha sido una perra maravillosa", ha confesado Bárbara Rey. Estas palabras, cargadas de tristeza, reflejan lo unida que estaba la vedette a la mascota de Sofía.

La relación tan cercana entre Bárbara y la perra de su hija era un detalle desconocido por muchos. Nadie imaginaba que la artista se tomaría tan a pecho esta pérdida, dedicándole dos días de duelo junto a su hija. Una reacción que no ha dejado indiferente a la prensa ni a sus seguidores.

Sofía Cristo se despide de su perra con una emotiva imagen

Por su parte, Sofía Cristo también ha querido despedirse de su fiel compañera de vida. En sus redes sociales, compartió una emotiva imagen de la perra acompañada de un corazón. Con ese gesto, la DJ dejó claro que llevará siempre en su corazón a su amada mascota, recordándola con cariño y gratitud.

El apoyo mutuo entre Bárbara Rey y Sofía Cristo en este difícil momento no ha pasado desapercibido. Una vez más, madre e hija demuestran la fortaleza de su vínculo en las situaciones más adversas.

Entre desmentidos y despedidas, Bárbara sigue demostrando que detrás de su carácter fuerte y su figura pública, hay una mujer de sentimientos profundos.