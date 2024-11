María Patiño da la última hora sobre la enfermedad de Belén Rodríguez: 'Ha dejado de…'

En el plató de Ni que fuéramos, el ambiente está cargado de emoción y solidaridad. María Patiño, en su papel como presentadora, aborda uno de los temas más delicados del momento: el cáncer que afecta a Belén Rodríguez. María Patiño da la última hora sobre la enfermedad de Belén Rodríguez confesando que: "ha dejado de fumar".

La colaboradora de televisión ha decidido dar un paso atrás y abandonar la televisión tras recibir el diagnóstico de un tumor en la garganta. La noticia ha generado un fuerte impacto, no solo en el programa, sino en toda la audiencia.

María Patiño confiesa cómo se enteró:“Ayer, cuando me fui del programa, no sabía que, a última hora, se iba a anunciar la portada de Semana. Cuando vi que Belén Rodríguez confesaba que le habían detectado un tumor, me puse a investigar sobre todo lo que estaba pasando”.

Belén Esteban confiesa cómo está viviendo Belén Rodríguez este momento

El testimonio de Patiño deja entrever la sorpresa y la preocupación que siente por su compañera. Mientras tanto, Belén Esteban, gran amiga de Rodríguez, aporta detalles personales sobre cómo su amiga está enfrentando este duro proceso.

“Es duro lo que dice Belén. Yo lo he escuchado y me sigo emocionando”, confiesa Esteban con lágrimas en los ojos. Su voz denota un cariño profundo hacia su amiga, mientras recuerda las conversaciones recientes que ha tenido con ella.

Belén Rodríguez, según su amiga Esteban, está haciendo todo lo posible por mantenerse fuerte, pero hay días que el dolor se vuelve insoportable. “Está fuerte, pero hay días que… claro, el dolor…”, admite Belén Esteban mientras se muestra visiblemente conmovida.

María Patiño, en su rol de entrevistadora, pregunta con cautela: “¿Le sigue doliendo?”. “Sí. Ella es una persona que ha dormido mal siempre”, responde Belén Esteban.

Durante la conversación, María Patiño intenta ahondar más sobre el estado de Rodríguez, dirigiéndose a Kiko Hernández. Sin embargo, el colaborador, conocido por haber sido cercano a Belén en el pasado, decide no comentar al respecto por respeto a ella.

No obstante, Belén Esteban continúa compartiendo detalles sobre cómo Rodríguez está afrontando esta etapa. “Ella está fuerte, pero tiene momentos que…”, desvela Esteban, dejando claro que la lucha no es fácil, aunque su amiga está poniendo todo de su parte para superarla.

Una de las revelaciones más sorprendentes llega cuando Esteban menciona un cambio radical en la vida de Belén Rodríguez: “Claro, ella está fuerte. Además, ha dejado de fumar”.

La información impacta a los presentes en el plató. Rodríguez, conocida por ser fumadora durante años, ha tomado esta difícil decisión como un paso hacia su recuperación. Este gesto, aunque duro, representa su compromiso por enfrentar la enfermedad con todas sus fuerzas.

El caso de Belén Rodríguez sigue generando reacciones en el mundo del espectáculo. Su valentía al compartir su situación ha abierto una conversación importante sobre el cáncer y el impacto que tiene en quienes lo enfrentan. El público espera ansioso su pronta recuperación y su regreso, cuando esté lista, al medio que tanto la admira.