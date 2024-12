Isa Pantoja, hija de Isabel Pantoja, da la última hora de su embarazo: 'He notado…'

Isa Pantoja, conocida por ser la hija de la cantante Isabel Pantoja, ha sorprendido a sus seguidores con un emotivo video en sus redes sociales. En esta publicación, Isa ha compartido los detalles más íntimos de su reciente embarazo, brindando una actualización que ha emocionado a todos sus fans. La colaboradora da la última hora sobre su embarazo y confiesa que: "he notado que se me cae el pelo".

Con una sonrisa radiante y una actitud sincera, Isa ha comenzado desvelando cómo está viviendo esta nueva etapa de su vida. “Con respecto a mi primer embarazo, no tengo nada de hambre”, confesó.

Según explicó, esto podría estar relacionado con el hecho de que había estado practicando ayuno intermitente antes de conocer la noticia. “Me estoy obligando a comer, y mi ginecóloga me ha recomendado que haga más comidas al día, pero en menores cantidades”, añadió Isa Pantoja.

Isa Pantoja da la última hora de su embarazo

Isa también se sinceró sobre algunos cambios que ha notado en su cuerpo. “He notado que se me está cayendo mucho el pelo”, reveló, mostrando una cierta preocupación que, sin embargo, no ha empañado su felicidad. Además, aclaró que no ha experimentado uno de los síntomas más comunes en las embarazadas: “No he tenido náuseas”, dijo, algo que también ocurrió durante su primer embarazo.

La hija de Isabel Pantoja continuó compartiendo detalles que, para ella, han sido positivos. “Ni en mi primer embarazo ni en este he tenido granitos”, señaló, mostrando agradecimiento por mantener una piel saludable en esta etapa.

Isa Pantoja confiesa que se encuentra muy feliz en esta etapa de su vida

El video concluyó con un mensaje lleno de emoción y optimismo. Isa quiso dejar claro cómo se siente realmente en esta etapa tan especial: “Estoy muy feliz”, afirmó con una amplia sonrisa.

Los seguidores de Isa no han tardado en inundar la publicación con mensajes de apoyo y felicitaciones. Muchos de sus seguidores han destacado la naturalidad con la que comparte este momento tan personal.

Este anuncio marca un nuevo capítulo en la vida de Isa Pantoja, quien sigue demostrando su cercanía y transparencia con sus fans. Sin duda, esta noticia ha llenado de alegría a sus seguidores, quienes se han convertido en parte de su familia tras el distanciamiento que ha sufrido de la familia Pantoja.

Isa Pantoja ha vuelto a mostrar que, a pesar de la atención mediática que rodea a su familia, siempre encuentra la manera ideal de conectar con su público. Ahora, todos esperan con ilusión los próximos capítulos de esta aventura que, sin duda, estará llena de amor y felicidad.