Jarro de agua fría para Alessandro Lequio tras descubrir lo sucedido con Bárbara Rey

La crónica social de esta semana ha estado marcada por la figura de Bárbara Rey. La vedette ha compartido su historia y le ha servido para saldar cuentas pendientes con su pasado y con su hijo, Ángel Cristo.

En la segunda parte de su entrevista, Bárbara Rey ha querido responder a todos los colaboradores de Telecinco. Son muchos los personajes que han hablado mal de la vedette y ella ha tenido respuesta para todos.

Bárbara Rey responde a Alessandro Lequio

Uno de principales señalados por Bárbara Rey ha sido Alessandro Lequio, que no salió bien parado tras lo sucedido. Bárbara Rey, tras ver los comentarios de algunos periodistas y colaboradores en los platós de Telecinco, no dudó en expresar su malestar.

Las intervenciones de Alessandro Lequio no pasaron desapercibidas para Bárbara Rey. “Lequio se cree que por gritar… por Dios, cómo grita”, comentó en tono burlón. Un comentario que revelaba una falta de respeto hacia quien se mostraba tan efusivo sin ofrecer argumentos claros.

Bárbara Rey también dejó claro que no pensaba entrar en detalles sobre los hombres de su vida que podrían generar más polémica. “Si quieren que me meta en problemas, no lo conseguirán”, respondió tajante.

El resto de colaboradores señalados por Bárbara Rey

En la conversación con Santi Acosta, Bárbara Rey se mostró especialmente crítica con las mentiras que se han contado sobre ella en la televisión. En sus declaraciones, destacó cómo la televisión había permitido que le atribuyeran profesiones que jamás ejerció.

De manera irónica y firme, Bárbara Rey desmintió las acusaciones de ser una prostituta. Una mentira que se amplificó por la periodista Ángela Portero. La vedette estaba indignada de que dieran espacio a rumores sin base, mientras ella permanecía callada.

La situación se agravó cuando se tocó el tema de los supuestos chantajes al rey Juan Carlos. Bárbara Rey insistió en que su historia no debía ser manipulada ni adornada.

Bárbara Rey acusó a periodistas como Sandra Aladro de distorsionar los hechos para beneficio personal. "Conmigo se puede hacer lo que quieran, pero con los poderosos, nada", dijo visiblemente molesta.

Cuando en la entrevista con Bárbara Rey intentaron profundizar en su pasado amoroso, no hubo suerte. La vedette fue clara: no dará nombres, no caerá en provocaciones. Se refiere a todos los amantes que se le han atribuido por parte de colaboradores.

Bárbara Rey critica la imagen que quieren proyectar de ella

Uno de los aspectos más interesantes de su intervención fue la crítica al tratamiento que ha recibido como mujer en los medios. Bárbara Rey no dudó en señalar el machismo que subyace en muchas de las acusaciones hacia ella.

Para Bárbara Rey, “lo más grave que se le puede decir a una mujer es p*ta, cuando hay cosas peores”. Y, con una firmeza admirable, dejó claro que, aunque ha sido víctima de muchas situaciones difíciles en su vida, no se considera una víctima.

Bárbara Rey se presenta como una mujer que, a pesar de los golpes recibidos, siempre se levanta para seguir adelante. Y en su nueva batalla, parece dispuesta a no dejar que la narrativa que otros han construido sobre ella siga ganando terreno.