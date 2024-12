Se destapa toda la verdad sobre Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo: 'Es una…'

En Ni que fuéramos, se ha abordado uno de los temas más polémicos de la actualidad: la vida de Bárbara Rey y su complicada relación con su hijo, Ángel Cristo. Durante la emisión, María Patiño ha decidido romper su silencio y compartir su visión sobre este asunto. Aunque ha sido Lydia Lozano quien ha destapado toda la verdad sobre Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo, confesando que: "es una calculadora".

María Patiño ha hablado tras ver el adelanto del segundo capítulo del documental de la artista, en el que la actriz relatará momentos clave de su relación con su hijo. Patiño, fiel a su estilo crítico, ha asegurado que no está de acuerdo con la manera en que se presentan los acontecimientos. "En esa familia no hay ni buenos ni malos", ha sentenciado, dejando claro que, para ella, las culpas están repartidas.

"A mí no me vengas a contar ahora que el niño ponía el cazo porque ella también lo ponía", ha dicho Patiño de forma contundente. "Cuando vives en una familia donde las situaciones están muy podridas, porque Bárbara es víctima, pero también puede ser verdugo, y el hijo es víctima pero también verdugo... Esto de blanco y negro no lo compro".

María Patiño cuenta cómo conoció a Ángel Cristo

La periodista también ha compartido un recuerdo que la marcó. "El chaval da miedo", ha admitido, refiriéndose a Ángel Cristo.

“Cuando lo conocí con Lydia sabes cómo me hablaba: ‘Soy muy tímido, voy a la tele con miedo’. Y, de repente, lo veo gritando a Chelo García-Cortés, y sabes lo que le dijo: ‘Estoy harto de que solo hables de mi madre y de mi hermana’, a grito pelado”.

Patiño no ha dudado en criticar tanto a Ángel Cristo como a la vedette, insinuando que ambos han utilizado los medios por interés económico. "Yo ahora me atrevo a juzgar a ese chaval que lo está haciendo por pasta, y lo mismo Bárbara, que lo está haciendo por lo mismo", ha afirmado sin rodeos.

Se destapa toda la verdad sobre Ana Herminia, mujer de Ángel Cristo

Pero no ha sido la única en opinar. Lydia Lozano también ha aportado su visión, señalando a una tercera persona como clave en la tensión entre madre e hijo: Ana Herminia Illas, mujer de Ángel Cristo.

"Yo creo que ahí tiene mucho papel Ana Herminia. Yo no voy a disculpar a Ángel, pero ahí la pensante, la calculadora, es Ana Herminia", ha asegurado Lozano. La periodista ha desvelado que Ana Herminia habría sido la responsable de enfriar la relación entre madre e hijo.

El debate ha dejado al público dividido. Por un lado, algunos han defendido a la vedette como una madre que ha luchado contra muchas adversidades. Por otro, están quienes creen que Ángel Cristo también merece comprensión, considerando las circunstancias familiares en las que creció.

Con este intercambio de opiniones, queda claro que la relación entre la artista y Ángel Cristo sigue generando interés y controversia. Mientras tanto, el público espera con expectación la emisión del documental completo, en el que se arrojará más luz sobre este drama familiar que lleva años siendo foco de atención mediática.