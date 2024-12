La reacción de Ángel Cristo a la última hora de Bárbara Rey: 'Mi madre lleva...'

Estos días se ha revelado que Bárbara Rey ha decidido romper su silencio y reaparecer en televisión, será el próximo lunes en Telecinco. Va a hacerlo tras salir a la luz las imágenes de su romance con Juan Carlos I y tras las diferentes acusaciones que ha realizado contra ella su hijo, Ángel Cristo. Y este ahora, precisamente, ha reaccionado con contundencia al paso que va a dar su madre, dejando claro que no tiene ningún miedo.

Ángel ha concedido sus primeras palabras tras conocer la noticia y lo ha hecho en exclusiva para el mencionado programa de Telecinco. Se ha mostrado tranquilo e inflexible, dejando claro que nada de lo que ella puede contar le hace temer.

Ángel Cristo se muestra tranquilo ante la próxima entrevista de Bárbara Rey

Bárbara Rey ha dejado claro que en su próxima entrevista va a hablar alto y claro. Es más, incluso ha insinuado que podría sacar los colores a su hijo contando episodios del pasado de él.

Como es lógico, ¡De Viernes! ha querido conocer la opinión de Ángel Cristo sobre lo dicho por la vedette y él ha respondido con firmeza. Lejos de mostrarse intimidado por la posible respuesta de su madre en televisión, ha dicho: “No tengo miedo a nada de lo que pueda decir”.

“No se trata de mi verdad ni de la suya, se trata de contar la verdad. Hay mucha gente que respalda lo que yo he dicho, hay pruebas y hay gente que lo ha vivido”.

Y ahí no ha quedado todo, pues él ha asegurado que Bárbara puede sorprender mucho, pues llevaba años engañando sobre su vida. Así, ha afirmado: “Mi madre lleva mintiendo toda la vida y yo no tengo miedo de nada, a ver qué cuenta ahora. Me parece perfecto que se siente, es su manera de hacer las cosas, toda la vida lo ha hecho así”.

A lo que ha añadido: “De mi madre me espero cualquier cosa porque lleva varios años diciendo una cosa y otra y fabricando una mentira. Hay que tener fe en que cuente la verdad. Yo he contado mi vida, lo que he vivido con ella, no he hablado mal de ella, se trata de lo que yo por desgracia he vivido a su lado”.

De igual modo, Ángel Cristo ha expuesto que estaría incluso dispuesto a sentarse en un cara a cara con la vedette. Y a esta ha acabado mandándole un mensaje directo: “Mamá, estoy expectante”.

El esperado regreso de Bárbara Rey

La aparición de Bárbara Rey en ¡De Viernes! representa su primera gran entrevista televisiva en tiempo. Y también una oportunidad para dar su versión sobre los conflictos familiares.

Este nuevo paso mediático de ella llega en un contexto en el que su vida privada ha sido ampliamente escrutada, especialmente por su vínculo con el rey emérito Juan Carlos I. Un vínculo del que Ángel Cristo no ha dudado en dar muchos detalles a lo largo de los meses.

La tensión entre madre e hijo no parece tener fin. Y la próxima entrevista de la vedette en ¡De Viernes! promete añadir más leña al fuego. Este momento televisivo se perfila como uno de los más esperados de la temporada.

Este enfrentamiento mantiene al público intrigado y abre un debate sobre los límites de la exposición pública y la privacidad en los famosos. Estaremos atentos a lo que Bárbara decida compartir y si esto da paso a un nuevo capítulo en la compleja relación con su hijo Ángel.