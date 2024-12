El duro mensaje de Bárbara Rey que ha dejado a Ángel Cristo mudo: 'Solo espero que…'

El próximo lunes 9 de diciembre, Bárbara Rey romperá su silencio en un esperado especial de ¡De viernes!. La vedette, quien ha estado en el ojo del huracán durante meses, llega al programa con un objetivo claro: contar su versión de los hechos. Tras meses de especulaciones que la han señalado, Bárbara ha dejado sin palabras a Ángel Cristo al confesar que: "Solo espero que no me quiten de en medio".

Bárbara Rey, conocida por su fuerte personalidad y trayectoria mediática, no ha tenido contacto reciente con su hijo, Ángel Cristo. Este distanciamiento será uno de los ejes centrales de su intervención.

En un avance exclusivo, Bárbara revela las razones que la han llevado a tomar esta determinación: "Una de las personas que me ha puesto en esta tesitura es mi hijo. Tengo que defenderme porque se han dicho muchas cosas que no son ciertas".

Bárbara Rey pone contra las cuerdas a Ángel Cristo

La vedette no se guarda nada y asegura que está cansada de los juicios mediáticos en su contra. "La única que sabe la verdad de mi vida soy yo. Me parece muy injusto el trato que se me ha dado sin poner en duda lo que mi hijo decía", declara con firmeza.

Bárbara, quien en el pasado ya ha protagonizado titulares relacionados con figuras del poder, confiesa que esta vez la situación es aún más compleja.

"Como madre, me cuesta mucho trabajo. Va a ser muy duro, más duro que hablar del rey", admite. Sus palabras reflejan la mezcla de emociones que la embargan, dejando claro que esta no será una entrevista cualquiera.

El duro mensaje de Bárbara Rey que ha dejado a Ángel Cristo sin palabras

En sus declaraciones, Bárbara también muestra preocupación por las posibles repercusiones de lo que está a punto de decir. "Espero que cuando vean esto no me quiten del medio", afirma, refiriéndose a las supuestas "personas del rey" que, según ella, podrían silenciarla.

Sin embargo, lo que más le duele es lo relacionado con su hijo. "Es muy doloroso hablar mal de él, pero no puedo callar más". Ángel Cristo por el momento aún no se ha pronunciado en ningún medio de comunicación sobre estas declaraciones que su madre ha dado.

Las palabras de Bárbara Rey prometen poner contra las cuerdas a su hijo. En el avance, asegura que hablará de episodios que lo involucran directamente y que él "tendrá que afrontar". Este anuncio ha generado un enorme revuelo, pues supone un giro inesperado en la ya complicada relación entre madre e hijo.

El especial de ¡De viernes! se presenta como un evento imperdible. Los seguidores de Bárbara Rey esperan ansiosos escuchar sus confesiones. Además, esta aparición televisiva promete destapar una caja de Pandora que podría tener repercusiones en su vida personal y en el panorama mediático.

Por su parte, el equipo del programa asegura que la entrevista será un hito en la televisión. Bea Archidona y Santi Acosta, quienes ya se han enfrentado a entrevistas complejas, saben que esta será una de las más importantes de sus carreras.