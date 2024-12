Máxima felicidad para Amelia Bono, exmujer de Manuel Martos: ‘Me moría de ganas’

Amelia Bono está demostrando que su carrera como influencer se está consolidando. La hija del exministro José Bono ha compartido con sus seguidores de Instagram el último paso que ha dado, algo que estaba deseando hacer. "Me moría de ganas de estrenar esta chupa de cuero", escribía en su muro junto a una imagen en la que luce la última prenda que ha adquirido.

Se trata de una pieza quizás poco apropiada para estas alturas del año debido al frío que hace. Sin embargo, a Amelia le ha podido más la ilusión que la sensación térmica.

Es habitual que la ex de Manuel Martos publique en su perfil de redes los looks que elige para cada ocasión. La influencer no tiene inconveniente en contar a sus seguidoras las marcas de cada una de sus prendas cuando le preguntan.

Amelia Bono tiene una razón para compartir su felicidad con sus seguidores

"¿Os gusta?", preguntaba Bono a sus fieles tras subir cuatro imágenes con la citada chaqueta de piel. Los followers de la influencer, por su parte, enseguida quisieron saber dónde la había comprado. Otros se dedicaron a alabar su elección: "Muy bonita tu chupa" o "Súper, casual y elegante", fueron algunos de los comentarios que se podían leer en la publicación.

A punto de cumplirse el primer año desde que Amelia Bono y Manuel Martos anunciaran su separación definitiva, la pareja ha demostrado que su ruptura ha sido ejemplar. El hijo del cantante Raphael y la madre de sus hijos ponían punto y final en febrero pasado a una relación de dos décadas.

La pareja era una de las más consolidadas y queridas del panorama nacional y muchos se sorprendieron con su decisión final. Aun así, Manuel y Amelia siguen demostrando lo bien que se llevan por el bien de la familia que han formado juntos.

Desde su separación son muchos los comentarios que han surgido sobre el vínculo que mantienen. Ellos, que siempre se han mostrado discretos con su vida privada, se vieron obligados a desmentir algunas informaciones que apuntaban a una reconciliación.

''Nunca desmiento ni afirmo nada. Que una pareja se lleve bien, se respete, puedan salir con amigos y, es más, que se quieran, ¿cuesta tanto aceptarlo y creerlo?'', dejó caer Amelia en redes.

La hija del exministro José Bono salió al paso de los rumores de reconciliación con su ex

Y continuó: "Acostumbraos, por favor, a vernos muchas veces juntos", pedía a quienes realizaban todo tipo de conjeturas. Unas palabras con las que reclamaba respeto y libertad para ella y el padre de sus hijos.

A lo largo de estos meses Amelia se ha mostrado serena y feliz rodeada de su familia. Sus hijos son el centro de su vida, pero también sus padres y sus hermanos. Centrada en su faceta de influencer, hace pocos meses fichó por una importante agencia de representación, prueba de que quiere seguir muy presente en redes.

Sin haber protagonizado escándalo alguno, Amelia Bono es el claro ejemplo de que es posible romper con una pareja, ser conocida y no por ello ocupar controvertidos titulares.