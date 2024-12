Bárbara Rey señala a Juan Carlos I y hace saltar las alarmas: 'Todo esto es por…'

Bárbara Rey se ha sentado para conceder una entrevista reveladora en el especial de Mediaset Bárbara Rey: mi verdad. En esta ocasión, ha decidido romper su silencio y compartir detalles de su vida que hasta ahora había mantenido en secreto. Bárbara Rey ha hecho saltar las alarmas al señalar a Juan Carlos I y confesar que: "todo esto es por las fotos con el rey".

Con una actitud firme y serena, Bárbara comienza la entrevista dejando claro que no busca atacar a nadie. “Yo no he querido hablar mal de nadie”, asegura.

Sin embargo, deja entrever que no todo ha sido fácil en su camino. “Yo no he engañado a la gente. También han hecho creer que soy una persona fría, dispersa y manipuladora”, confiesa, visiblemente afectada.

Bárbara Rey quiere contar toda su verdad

Bárbara explica por qué ha decidido dar este paso ahora. “¿Tengo que esperar que la justicia me dé la razón o doy mi propia versión?”, plantea, justificando así su presencia en el programa. La vedette insiste en que no lo hace por placer, sino porque las circunstancias la han obligado a hablar.

“No odio a nadie, si odiase a alguien aquí no estaría”, sentencia, dejando claro que su intención no es atacar ni a su hijo, Ángel Cristo, ni a Juan Carlos I. A pesar de ello, no duda en señalar que los hechos recientes la han llevado a esta situación.

Bárbara Rey hace saltar las alarmas al señalar a Juan Carlos I

“Todo esto que está pasando es por las fotos con el rey que ha sacado mi hijo y por los audios”, declara sin rodeos. Bárbara no rehúye hablar del impacto que estas imágenes y grabaciones han tenido en su vida.

“No lo hago porque quiero, lo hago para defenderme. Quizás me hacía falta”, añade, reflexionando sobre la necesidad de contar su verdad.

La vedette señala directamente al rey Juan Carlos I, aunque matiza que el verdadero culpable de su exposición mediática es su hijo. Según ella, sin esas fotografías difundidas por Ángel Cristo, nunca habría sentido la necesidad de sentarse en un plató para hablar de su vida privada.

A lo largo de la entrevista, Bárbara Rey se muestra vulnerable pero decidida. Reconoce que nunca quiso que su vida personal estuviera en el ojo público de esta manera, pero también deja claro que no va a permitir que se tergiverse su historia.

Su testimonio en Bárbara Rey: mi verdad promete abrir una nueva etapa en su vida, una en la que, según ella, ya no permitirá que otros hablen mal de ella. “Es mi momento, y lo voy a aprovechar”, concluye.

El programa, que se ha emitido en horario de máxima audiencia ha generado un enorme revuelo mediático. El programa ha vuelto a poner en el foco temas delicados y controvertidos del pasado de Bárbara y su relación con figuras de gran relevancia. El debate, sin duda, está servido.