Raphael, antiguo suegro de Amelia Bono, deja de esconderse: ‘No había nadie más’

El cantante Raphael, padre del que fuera marido de Amelia Bono, reaparecía este lunes en televisión para presentar su nuevo disco, Ayer... aún. El artista respondía a las preguntas de Pablo Motos en El Hormiguero sobre los momentos más destacados de su extensa carrera, en la que ha coincidido con estrellas mundialmente conocidas. Entre ellas, Elvis Presley, a quien Raphael recordaba: "Era lo más, no había nadie más que él", recordaba con cierta nostalgia.

El marido de Natalia Figueroa se detuvo en el impacto que en él produjo ver en qué estado se encontraba el Rey del Rock. "Con Elvis...Yo lo que vi, no lo hubiera hecho nunca. Lo voy a dejar ahí", dejaba caer sin querer entrar en más detalles.

Aun así, Pablo Motos quiso saber más detalles sobre la situación de la que el cantante fue testigo. "Elvis no estaba en condiciones de hacer... Es una pena porque lo había conseguido todo", zanjaba el que fuera consuegro de José Bono.

El artista vio de cerca algo que no le gustó de Elvis Presley

No es la primera vez que Raphael acude al citado programa de Antena 3. Sin embargo, en esta ocasión la actitud del cantante ha sido bien distinta a sus anteriores visitas a El Hormiguero. El de Linares se mostraba especialmente prudente y así se lo advertía al presentador: "No voy a pisar ningún charco del que no pueda salir".

A sus 81 años, Raphael está más que acostumbrado a conceder entrevistas cada vez que saca un disco o que inicia una nueva gira. Esta vez, el artista cuidó mucho sus respuestas, queriendo evitar convertirse en el centro de alguna polémica.

Ni siquiera cuando el presentador quiso saber cuál era su canción favorita para interpretar en un concierto. Raphael entonces evitó mencionar alguno de sus temas: "A mí como profesional me tiene que gustar la que esté cantando en ese momento. Mi obligación es cantar una por una lo mejor posible".

El que fuera suegro de Amelia Bono cuidó mucho sus respuestas

Tampoco dio detalles de lo primero que hace cuando entra en un camerino. "Nada, me siento", respondió, pese a que Motos esperaba una contestación más interesante.

Hubo que esperar al final de la charla para que el jiennense dejara alguna pincelada de su vida personal. El cantante confirmó algo que ya se sabía, que los hijos de sus hijos no le llaman abuelo. "Mis nietos han oído a todo el mundo llamarme Raphael y me llaman Raphael", aseguró.

Antes de terminar la entrevista, el artista reconoció cómo se ve a sí mismo. "Yo no estoy tan mal porque me he cuidado", explicaba para después referirse al trasplante al que se sometió hace poco más de dos décadas. "¿Todo bien?", quiso saber Pablo Motos, "Fantástico", sentenció para terminar el cantante.