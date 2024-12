Kiko Hernández confirma la extraña noticia del cantante Raphael: ‘Lo pasaba mal’

Kiko Hernández ha dedicado unos minutos de su intervención en Ni que fuéramos a comentar algo sobre el cantante Raphael. El tertuliano ha compartido una experiencia que vivió en primera persona y en la que el citado artista fue protagonista. "Yo estuve con Raphael en el último concierto y es que no llegaba a ninguna nota, el pobre lo pasaba hasta mal", dejaba caer el exconcursante de GH.

En el citado espacio de Ten comentaban la visita de Paul McCartney, quien a sus 82 años actuó en la capital el pasado martes. A propósito de este evento, Hernández quiso narrar lo que vivió en el último concierto de Raphael al que asistió como público. Según el madrileño los cantantes deberían considerar retirarse cuando sus capacidades vocales comienzan a deteriorarse.

Una reflexión que no sentó nada bien a Kiko Matamoros quien recriminó a su compañero el comentario que había hecho. "Eso es edadismo, y está muy feo", apuntaba el tertuliano.

Kiko Hernández destapa los problemas del cantante Raphael sobre el escenario

David Valldeperas dejó por un momento su puesto como director de Ni que fuéramos para intervenir en pleno directo. Él aseguró que había visto a Mick Jagger en Madrid cuando este tenía 80 años “y flipabas”.

Pese a la reflexión de Kiko Hernández, el artista onubense está decidido a seguir adelante con su carrera musical. Lejos de pensar en una retirada, Raphael ya está pensando en los escenarios que pisará en 2025.

De hecho la ciudad de Almería es la elegida por el cantante para inaugurar su gira Raphaelísimo 2025. El de Linares ha anunciado que el 31 de mayo La Plaza de Toros de Almería será el escenario de su espectáculo. Un evento en el que repasará los momentos más emblemáticos de su carrera musical.

Después de la citada ciudad andaluza el padre de Manuel Martos actuará en Marbella en concreto en el prestigioso Starlite Festival. Un evento al que cada año acuden grandes estrellas de la música internacional.

El cantante ya ha explicado si entra en sus planes jubilarse

En julio se reunirá con su público de Cádiz, en concreto en Chiclana de la Frontera, como parte del Concert Music Festival, una de las citas más importantes del verano gaditano. En septiembre Raphael cantará en Córdoba en el Festival de los Califas, un evento destacado en el calendario cultural andaluz.

Con este adelanto de los proyectos que, a falta de otros escenarios, ya tiene firmados, queda claro que hay Raphael para rato. Después de más de seis décadas cantando, el Premio Ondas de la Música se resiste a jubilarse. "Digo tajante que no voy a retirarme, no me veo vegetando", señaló el artista de 80 años durante la celebración de un evento en la capital el pasado mes de marzo.

El onubense señaló entonces que "algún día" tendrá que quedarse en casa, "pero cuanto más tarde mejor". "No es que quiera más. Se trata más de hacer todos los días lo que te apasiona y te gusta", aclaró sobre su intención de dejar la música.