El nuevo problema de Terelu Campos, heredera de María Teresa Campos: ‘Ha terminado’

Terelu Campos es consciente de que el problema por el que atraviesa en estos momentos ha salido a la luz. Ha sido la colaboradora Laura Fa quien destapaba en el pódcast Chico de revista lo que le sucede a la hermana de Carmen Borrego. La periodista confirmaba que Terelu, aunque le cueste reconocerlo, no puede continuar con el legado de su madre.

La madre de Alejandra Rubio, que durante años fue presentadora de diferentes espacios de televisión, no volverá a ocupar ese puesto en la pequeña pantalla. Terelu, según Laura Fa, nunca más volverá a conducir un programa. "No tiene hueco, su carrera como presentadora ha terminado, igual que Carmen Borrego como directora", ha sentenciado.

Laura Fa, además, ha acusado a la mayor de las hermanas Campos de "querer vivir por encima de sus posibilidades". Una "estrella estrellada" que se ha convertido en un personaje.

Según Laura Fa, Terelu Campos no volverá a ponerse al frente de un programa de televisión

La actual colaboradora de Espejo Público ha definido a la hija de María Teresa Campos como una persona que no lleva nada bien las críticas. De hecho, apunta que considera enemigo a todo aquel que vaya en su contra.

A lo largo de la charla con Arnau Martínez, Laura Fa ha resaltado que la colaboradora de ¡De Viernes! funciona mediáticamente, pero siempre en negativo. Según ella, cuando le pasan cosas buenas no le interesa a la gente, "les interesa cuando le va mal", ha aclarado la periodista.

La tertuliana, lejos de quedarse ahí, ha ido más lejos y aportaba otros detalles. En concreto se ha referido a la etapa de Terelu en Sálvame en la que le abrían paquetes de jamón York para merendar.

"Ella me desprecia profundamente porque me considera de segunda", ha revelado Laura Fa. "El odio que no se atreve a volcar en otros personajes, que ella respeta más o les tiene miedo, lo vuelca encima de mí", insistía.

En una ocasión, Terelu Campos miró para otro lado cuando coincidió con Laura Fa en un acto público. "Me la encontré en un cumpleaños de Belén Esteban y me giró la cara", aseguraba.

A continuación añadió: "Luego me dijo que era la persona que más daño le había hecho del mundo". Una reflexión que deja a la vista el desencuentro que desde hace mucho tiempo existe entre ambas.

Terelu Campos no podrá continuar el legado de su madre

Las declaraciones de Laura Fa sobre Terelu recuerdan que esta nunca podrá convertirse en la heredera de su madre, la gran comunicadora María Teresa Campos.

La ex de Pipi Estrada ejerció como presentadora por última vez en 2022. En concreto, se puso al frente de Viernes Deluxe en Telecinco para sustituir a Jorge Javier Vázquez. Una circunstancia que parece difícil se vuelva a repetir por los argumentos que Laura Fa ha puesto sobre la mesa.