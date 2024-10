Belén Esteban define a Terelu Campos usando una frase que no deja lugar a dudas

Belén Esteban ha dejado a muchos boquiabiertos tras su inesperada defensa de Terelu Campos. La colaboradora de Ni que fuéramos ha demostrado que no permitirá que los ataques injustos contra Terelu pasen desapercibidos. Y es que Belén ha definido a Terelu con una sorprendente frase que no ha dejado lugar a dudas, al desvelar que no es egoísta.

Todo comenzó cuando Pipi Estrada aprovechó un espacio en el programa para criticar duramente a Terelu Campos en relación con la polémica familiar que envuelve a su sobrino, José María Almoguera. El comentario de Pipi no fue solo una crítica, sino que buscaba desacreditar completamente la imagen de Terelu, acusándola de ser manipuladora y egoísta en sus relaciones familiares. "Terelu no es ninguna víctima, es la persona más egoísta del mundo", dijo Pipi sin titubeos, lo que generó un gran revuelo en el plató.

Estas palabras incendiarias resonaron en el ambiente, pero lo que nadie esperaba era la reacción de Belén Esteban. A pesar de que Belén y Terelu hace tiempo que dejaron de hablarse, Esteban no dudó en intervenir para defender a Campos. Con su habitual franqueza y sin titubear, Belén respondió con contundencia a Pipi Estrada, sacando a relucir detalles del pasado que muchos desconocían.

Belén Esteban reacciona tras las críticas a Terelu Campos

“Pipi, perdona, pero que tú digas que Terelu es egoísta cuando teníais tres o cuatro chicas en casa. Una era solo para ti, para ponerte la ropa, como los tienes...”, lanzó Belén, dejando a Pipi visiblemente sorprendido por la respuesta. Belén no dejó que los ataques de Pipi quedaran sin respuesta, sacando a relucir el comportamiento del colaborador en el pasado.

Belén, visiblemente molesta, continuó su alegato: “Yo con ella no me hablaré, pero te voy a decir una cosa: Terelu no es egoísta”. Estas palabras fueron especialmente sorprendentes para los seguidores de ambas, debido a que parecía que no habría vuelta atrás en su distanciamiento. Sin embargo, esta inesperada defensa ha dejado claro que, a pesar de las diferencias, Belén no guarda rencor a su antigua amiga y no permitirá que se la difame públicamente.

Belén Esteban ha dado una lección de integridad

La relación entre Belén Esteban y Terelu Campos fue, en su día, una de las más comentadas en el mundo de la televisión. Ambas compartieron muchos momentos juntas en los platós, y su amistad parecía ser de las que duraban para siempre. Sin embargo, con el paso del tiempo, surgieron tensiones entre ellas, lo que llevó a un distanciamiento definitivo.

Belén ha dado una lección de integridad, demostrando que no tolerará que se hable mal de una persona que fue importante para ella. El tiempo dirá si este gesto de defensa es el inicio de un acercamiento entre las dos colaboradoras, o si simplemente ha sido una cuestión de justicia momentánea.

En cualquier caso, lo que sí ha quedado claro es que la televisión siempre tiene espacio para sorpresas. Belén Esteban sigue siendo una de las voces más auténticas y contundentes del panorama mediático y lo demuestra programa a programa.