Kiko Hernández hace saltar las alarmas: la noticia que preocupará a Terelu Campos

Alejandra Rubio, la hija de Terelu Campos, ha sido una de las figuras más seguidas en los últimos meses debido a su embarazo. A punto de convertirse en madre junto a Carlo Costanzia, se encuentra en el ojo del huracán tras los rumores de una posible crisis. Kiko Hernández ha hecho saltar todas las alarmas dando nuevos datos de esta posible crisis, una noticia que preocupará a la mayor de las Campos.

Todo comenzó el fin de semana cuando Alejandra y Carlo decidieron dar un paseo por Madrid con su perra. Lo que parecía una tranquila salida en pareja se convirtió en el centro de atención de los paparazzi cuando ambos comenzaron a discutir. Las imágenes capturadas muestran a Carlo señalando con énfasis a su chica, mientras esta movía la cabeza en señal de desacuerdo.

Este episodio ha reavivado las especulaciones sobre el estado real de la relación entre Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. Los rumores de crisis no son nuevos, pero esta discusión pública ha sido vista como una confirmación de que algo no anda bien.

Alejandra Rubio desmiente los rumores de crisis entre ella y Carlos Costanzia

Sin embargo, Alejandra se apresuró a aclarar la situación ante los reporteros, quienes la abordaron el lunes para pedirle explicaciones sobre lo ocurrido. "De verdad, estaba sacando a la perra. Estaba hablando con Carlo, con una conversación normal", declaró la joven, intentando minimizar la polémica.

No obstante, a pesar de sus esfuerzos por frenar las especulaciones, la tensión en la pareja parece ser más profunda de lo que ella admite. Kiko Hernández en Ni que fuéramos ha desvelado nuevas informaciones que podrían poner en jaque la imagen de estabilidad que la pareja intenta proyectar. Según Kiko, la convivencia entre la pareja no es tan idílica como parece, y las discusiones son una constante en su hogar.

Kiko Hernández hace saltar las alarmas con su última bomba

"Me han escrito tres vecinos que no pueden más con las voces, sobre todo con las de él", aseguró Kiko Hernández, refiriéndose a Carlo Costanzia. Estas informaciones, de ser ciertas, no solo ponen en duda la estabilidad de la relación de Alejandra y Carlo, sino que también suponen un motivo de preocupación para Terelu Campos.

Para Terelu, ver a Alejandra envuelta en este tipo de situaciones es motivo de angustia. Como madre, ha pasado por momentos muy difíciles y lo último que desearía es que tuviera que enfrentar una crisis en su relación. La posibilidad de que su hija esté viviendo en un ambiente tenso y lleno de discusiones es algo que, sin duda, la preocupará profundamente.

Para Terelu Campos, que siempre ha estado al lado de su hija, ver cómo la relación de Alejandra atraviesa dificultades no será fácil de digerir. Aunque por el momento la pareja sigue unida de cara al público, todo apunta a que los rumores de crisis siguen creciendo. Habrá que esperar para ver si estos rumores se hacen realidad o si simplemente son pequeños desencuentros de pareja.