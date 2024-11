Alejandra Rubio señala a María Teresa Campos y lo suelta todo: 'Era una gran...'

Hace unas horas, y a pesar de su avanzado estado de gestación, Alejandra Rubio ha reaparecido para asistir a la inauguración de Casa Shein en el Palacio de Santa Bárbara. Evento en el que no ha tenido reparos en señalar a María Teresa Campos: “Era una gran profesional”.

Durante el photocall de su último compromiso profesional, los medios han querido preguntarle a Alejandra por el nuevo reconocimiento que va a recibir María Teresa.

Tal y como se ha confirmado, este mismo miércoles, 27 de noviembre, se le otorgará a la presentadora de televisión la Medalla de Oro de las Bellas Artes a título póstumo. Un premio que Terelu Campos y Carmen Borrego recogerán en su nombre en la ciudad de Sevilla.

Como era de esperar, este nuevo homenaje le ha hecho mucha ilusión a Alejandra Rubio. Tanto es así que ha aprovechado la ocasión para destacar la gran profesionalidad de María Teresa Campos:

“Aunque sea póstumo, para mí es un orgullo. Sabéis que yo siempre la recordaré como la gran profesional que es[…]Yo no he podido estar, me da un poco de rabia. No, porque ya no, ya no me puedo ir a ninguna parte porque queda muy poco”.

Alejandra Rubio señala a María Teresa Campos durante su último evento social

Después de confirmar que lamentablemente no va a estar presente durante dicho acto a consecuencia de su avanzado embarazo, Alejandra Rubio se ha pronunciado sobre un tema más. La influencer no ha tenido ningún problema en hablar sobre el papel de Terelu Campos y María Teresa Campos como abuelas.

“Mi abuela no ha sido una abuela al uso y mi madre, pues no será una abuela al uso. Pero, en ese sentido, es que eso es fantástico, porque cada una con sus cosas. Yo, vamos, estoy convencida de que va a tener unos abuelos…[increíbles]”.

Además, tras asegurar que tanto su madre como Mar Flores están deseando que nazca su nieto, Alejandra Rubio ha desvelado que Terelu Campos ya está “en modo abuela”.

“Está todo el día: «Mira esto, mira lo otro…». Está encantada, mi madre se ha vuelto loca. Todos, ¿eh? Todos los abuelos”, ha añadido la colaboradora de televisión a continuación.

Finalmente, con la Navidad a la vuelta de la esquina, Alejandra Rubio no ha tenido reparos a la hora de dejar la puerta abierta a un posible reencuentro con su primo:

“Mi tía pasará la Nochebuena con nosotros como siempre, y si él llama a nuestra puerta será bienvenido. La familia es lo primero. Luego están las tonterías, pero la familia…”.