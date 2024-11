Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, rompe su silencio: 'Me hace falta…'

Anabel Pantoja ha decidido hablar, tras varios días en silencio, la joven creadora de contenido ha reaparecido en sus redes sociales. Lo ha hecho con un video desde el baño de su casa, en pijama, con un moño improvisado y su característico desparpajo. Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, ha roto su silencio y ha desvelado cómo está siendo su proceso de post pasto confesando que "me hace falta un poco de comprensión".

En su video ha relatado cómo está viviendo sus primeros días como madre. Alma, su primera hija, llegó al mundo el pasado sábado, y desde entonces, Anabel ha experimentado una montaña rusa de emociones.

"Quiero contaros mi experiencia. Ha sido superbonita", comenzó diciendo. Con estas palabras, la sobrina de Isabel Pantoja quiso aclarar cómo se encuentra física y emocionalmente tras dar a luz.

Anabel Pantoja, sobrina de Isabel Pantoja, rompe su silencio

Sin filtros, explicó su realidad: "Estoy entre compresas, me dieron tres o cuatro puntos y tengo crema para las almorranas". Un relato sincero que, según Anabel, es algo que "todas hemos vivido, pero hasta que no te llega, no lo compruebas".

En su testimonio, Anabel quiso desmitificar el posparto. "Se me ha quedado la barriga un poco colgona, es mi realidad. Ojalá deciros que estoy delgadísima, superbién y andando estupenda, pero ando como un patito", expresó con una sonrisa.

A pesar de las molestias, su felicidad es evidente: "Estoy superfeliz porque he decidido traer al mundo a la niña más maravillosa para mí".

Anabel Pantoja pide comprensión en este momento de su vida

El video, cargado de humor y autenticidad, también sirvió para reflexionar sobre los retos que enfrenta en esta nueva etapa. Aunque está plena de felicidad, no ha sido ajena a las críticas.

"Me gustaría que hubiera un poco más de comprensión. Sé que soy una persona pública, porque yo lo he decidido, pero hay gente muy cruel", confesó con visible emoción.

Anabel explicó cómo ha recibido comentarios complicados en estos días tan sensibles. "Hay personas que no me conocen y que han hecho comentarios muy duros. Yo entiendo que no os puedo caer bien, pero ¿qué he hecho de malo? Estoy con un océano de distancia de mi gente", declaró.

A pesar de las críticas, Anabel se mostró firme. "Me hace falta un poco de comprensión y si no os gusta, yo no tengo la culpa", sentenció. Con esta declaración, quiso dejar claro que las opiniones negativas no afectarán su felicidad.

"Con mi barriga y con este aspecto me veo hasta guapa. Porque lo que importa son esos momentos bonitos, como que te manden un huevo frito o un ramo de flores. Eso es mucho más bonito que criticar a la gente", concluyó con una sonrisa.

Anabel Pantoja cierra así un capítulo complicado, mostrando que, aunque las críticas la afectan, su amor por su hija y la felicidad de esta nueva etapa pesan más.