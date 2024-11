Nadie esperaba la reacción de Ana Rosa Quintana al cáncer de Belén Rodríguez

Belén Rodríguez sorprendía esta mañana confesando que le han diagnosticado un cáncer de garganta y que abandonaba temporalmente la televisión. La noticia ha impactado en todo Mediaset y no han tardado en darse las primeras reacciones. Una de ellas, la de Ana Rosa Quintana, que se ha mostrado especialmente afectada: “es como una hermana más”, comentaba.

Nadie esperaba esta reacción de Ana Rosa al cáncer de Belén porque se desconocía esa complicidad entre la presentadora y la colaboradora. Es cierto que han trabajado juntas durante años, pero hasta el momento no se sabía que la considerara parte de su familia. En este sentido, Quintana le ha mandado todo su apoyo y está convencida de la fortaleza de Belén en este duro proceso que le espera.

Así ha reaccionado Ana Rosa Quintana al cáncer de Belén Rodríguez

Belén Rodríguez se ha convertido hoy, miércoles 27 de noviembre, en protagonista por una inesperada noticia. La colaboradora ocupa la portada de una conocida revista para anunciar que le han diagnosticado un cáncer de garganta. Motivo que le llevará a ausentarse de la televisión para tratar de superar la enfermedad.

Sus compañeros de Telecinco han reaccionado a esta última hora, siendo Ana Rosa Quintana una de las primeras en romper su silencio. “Es como una hermana más”, decía muy afectada ayer en el plató de TardeAR al conocer la exclusiva de Belén para Semana. Nadie esperaba esta reacción de Ana Rosa, porque se desconocía este grado de complicidad entre la presentadora y la colaboradora.

“Ha estado con nosotros toda la vida, tanto en una cadena como en otra”, explicaba recordando los años que llevan trabajando juntas. Hasta el momento, se sabía que Belén guardaba un cariño especial a María Teresa Campos, de hecho, gracias a ella debutó en Telecinco. Fue en el programa Día a Día donde tomó “la alternativa”, con María Teresa como mentora.

Para Belén esto significó mucho y siempre se mostró muy agradecida por la confianza que depositó en ella. Sin embargo, se desconocía que Ana Rosa también formara parte de ese círculo íntimo y personal de Rodríguez. De ahí la sorpresa al escuchar a la presentadora calificar a Belén como “una hermana más”.

Ana Rosa Quintana muestra su apoyo a Belén Rodríguez

La enfermedad de Belén ha provocado un gran impacto en los pasillos de Mediaset. Gran parte de su carrera profesional la ha pasado en las instalaciones de Telecinco, destacando sobre todo en los debates de Gran Hermano.

De ahí que rostros míticos de la cadena no hayan tardado en reaccionar a esta última hora. En este contexto, las palabras de Ana Rosa tienen un significado especial. Ella misma superó la enfermedad en 2022 y regresó como presentadora de su programa matinal.

Por ello sabe que Belén se enfrentará a una etapa complicada, pero convencida de que su fortaleza le ayudará a salir adelante. “Belén, a por ello”, decía mirando a cámara. “Ahora hay que hacer la biopsia, la resonancia, los cánceres tienen nombres y apellidos”, explicaba sobre el proceso que le espera.

“Lo importante es que esté localizado y no se haya extendido”, añadía, celebrando que el diagnóstico no sea tan desesperanzador. Además, Ana Rosa destacaba que para ella lo más relevante cuando se recibe este tipo de noticias es “pensar siempre en positivo”. “Estoy segura de que ante el cáncer no hay que tener miedo, hay que ir al médico, hacer lo que te dicen”, señalaba.

“No todos los cánceres son iguales, no hablo de esperanza, hablo de certezas”, añadía confiando en que logrará superarlo. Jorge Borrajo, director de Semana, ha confesado que la entrevista de Belén ha sido muy dura y que la colaboradora “ha abierto su corazón”.