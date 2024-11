Giro de 180° en la relación de Alejandra Rubio y Carmen Borrego: nadie lo esperaba

Alejandra Rubio, colaboradora del programa Vamos a ver, ha vuelto a estar en el centro de la polémica familiar. Esta vez, la joven no ha dudado en posicionarse públicamente en una de las disputas más mediáticas que rodean a su familia. Alejandra Rubio ha hecho una confesión que nadie esperaba: ha defendido a su tía, Carmen Borrego, algo que ha hecho que su relación dé un giro de 180°.

Durante su intervención en el programa, Alejandra ha arremetido con dureza contra su primo, José María Almoguera. Esto lo hizo después de que este revelara que su relación con su madre, Carmen Borrego, está "estancada".

Alejandra dejó clara su postura: "Si lo que quiere José María es iniciar una guerra contra mí para alargar este conflicto familiar, no lo va a hacer a mi costa", afirmó.

Giro de 180° en la relación de Alejandra Rubio y Carmen Borrego

La colaboradora reconoció que no está dispuesta a alimentar la polémica, aunque dejó caer varios comentarios que evidencian su postura. "No quiero tener nada que ver. No quiero entrar", sentenció.

Sin embargo, la sobrina de Carmen Borrego no se quedó ahí. Aunque intenta mantenerse al margen, lanzó un dardo directo a su primo. "Yo he dado mi opinión, y para mí, decir eso públicamente a una madre es vergonzoso", señaló, refiriéndose a las declaraciones de José María Almoguera sobre su madre.

Alejandra sorprendió al tomar partido por su tía Carmen, con quien ha tenido históricamente una relación llena de altibajos.

"Mi relación con Carmen sabéis que no ha sido la mejor del mundo. Seguramente en el 90% de las cosas no estoy de acuerdo con ella. No pensamos igual, no tenemos la misma personalidad", reconoció con franqueza.

A pesar de estas diferencias, la colaboradora se mostró firme en su defensa de Carmen como madre. "No le puedo quitar ni un ápice de razón porque sé lo buena madre que ha sido y lo bien que se ha portado con su hijo", afirmó. "No me gusta que alguien utilice este tema para rentabilizar su vida, y menos si es a costa de poner verde a su madre", añadió.

Alejandra Rubio se posiciona de parte de Carmen Borrego en su disputa familiar

Este inesperado respaldo de Alejandra a su tía marca un giro en su relación. Durante años, las desavenencias entre ambas han sido evidentes.

Sus opiniones enfrentadas y su carácter diferente siempre fueron motivo de tensión. Sin embargo, ahora parecen estar alineadas en un punto clave: las declaraciones de José María no son del todo justas.

Las palabras de Alejandra Rubio abren un nuevo capítulo en esta historia familiar. Aunque su intención es mantenerse al margen del conflicto, su posicionamiento ha sido claro. Su defensa de su tía, Carmen Borrego no solo refuerza su vínculo como sobrina, sino que también deja en evidencia su desacuerdo con la actitud de José María.