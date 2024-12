Jordi Bosch se entera de las palabras de Emma Vilarasau sobre sus hijos: 'Es...'

Emma Vilarasau, una de las actrices más destacadas del panorama catalán, será una de las invitadas de Col·lapse de TV3. Cómo cada sábado, la emisión del espacio irá de la mano de Ricard Ustrell.

Emma Vilarasau, conocida por su extensa trayectoria en teatro, cine y televisión, llega a TV3 en un momento en el que sus recientes declaraciones han captado la atención del público.

Las últimas palabras de Emma Vilarasau sobre sus hijos

En una entrevista concedida en el podcast La Turra, Emma Vilarasau sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida. Además, habló de su éxito profesional y cómo este ha influido en la vida de sus hijos, Jordi y Marc.

La actriz reflexionó sobre la complejidad de crecer siendo hijos de una figura pública: "No sé cómo se lleva tener una madre con éxito", confesó. Añadiendo que siempre se ha preguntado cómo afrontarían sus hijos la presión de superar a una madre tan conocida.

La actriz recordó cómo, cuando sus hijos eran pequeños, no siempre llevaban bien la fama que ella había alcanzado. "Cuando tenía 7 años y estábamos haciendo Nissaga de poder, mi hijo mayor me decía: 'Mamá, no te pares' cuando la gente me reconocía", relató.

"Pero yo, claro, me tenía que parar", añadió, destacando las diferencias entre sus dos hijos. Por otro lado, Marc, su hijo menor, quien también es actor, tenía una visión diferente de la situación en su infancia. Sin embargo, con los años ha cambiado de perspectiva.

"Él miraba cómo la gente me paraba y decía: 'Qué bien, paran a mamá'. Ahora me dice: 'Es una putada tenerte como madre'", reveló con humor. Estas declaraciones generaron sorpresa entre sus seguidores, quienes aplauden su sinceridad al hablar sobre estos aspectos.

Emma Vilarasau visitará Col·lapse este sábado

Este sábado, los espectadores de TV3 podrán disfrutar de una entrevista en Col·lapse de Emma Vilarasau. Seguramente, hablará de sus proyectos profesionales, especialmente de Casa en flames, y quizás comparta más reflexiones sobre su vida personal.

Su presencia en el programa promete ser uno de los momentos más esperados de la noche. Y es que la actriz siempre sabe cómo conectar con el público a través de su autenticidad y carisma.

Emma Vilarasau continúa siendo una figura imprescindible del espectáculo catalán. Sus recientes confesiones han demostrado que, además de ser una gran artista, es una madre reflexiva y cercana.