El regalo de Navidad que Bárbara Rey le ha hecho a Ángel Cristo: 'Una maldad infinita'

La Navidad no ha llegado a casa de Bárbara Rey, ni siquiera estas fechas han hecho que la vedette y Ángel Cristo se hayan reconciliado. Como prueba está el regalo que Bárbara le ha hecho a su hijo: unas declaraciones donde amenaza con desvelar su verdadera cara. “Es de una maldad infinita querer hacer ver a la gente que soy una mala persona”, ha dicho sobre Ángel.

Bárbara está dispuesta a seguir defendiéndose de las acusaciones de su hijo y no quiere a quedar como la mala de la película. La actriz asegura que podría contar muchas cosas de su convivencia con él, pero no lo hará porque “no quiero agredirle”. Sin embargo, le manda un regalo envenenado que no tardará en tener respuesta.

Bárbara Rey y su regalo especial para Ángel Cristo

Mientras en las mayorías de las casas se celebra con ilusión este 25 de diciembre, en la de Bárbara Rey el ambiente es diferente. Su guerra con Ángel Cristo está más viva que nunca tras las últimas intervenciones de la vedette en ¡De Viernes!.

Precisamente fue ahí donde Bárbara le hizo llegar a Ángel su regalo de Navidad. Un presente en forma de declaraciones donde amenaza con desvelar la clase de persona que es. “Es de una maldad infinita querer hacer ver a la gente que soy una mala persona”, ha dicho defendiéndose de Ángel.

Mirando a cámara, la actriz le ha mandado un mensaje muy claro a su hijo mayor, quien le acusó de unos hechos muy polémicos. “¿Cómo puedes llamar a tu madre maltratadora? Es lo más fuerte que yo he escuchado de mi hijo”, admitía muy afectada.

Bárbara asegura que ella nunca habría querido llegar a esta situación, pero incide en que lo único que está haciendo es defenderse. “Con la misma frialdad que tú has hablado de tu madre, te hablo yo a ti”, decía sin apartar la vista de la cámara.

También desliza que en los años en los que convivió con Ángel, vivió episodios muy duros que le hicieron tenerle miedo. “Puedo demostrar muchas cosas, él lo sabe, verdades que yo y mi hija hemos vivido con él”, explica.

Bárbara Rey confiesa si piensa desvelar la verdadera cara de Ángel Cristo

Bárbara fecha el inicio de su guerra con Ángel en el mismo momento en que ella le cerró el grifo. Asegura que mantenían una buena relación donde ella no dudó en ayudarle económicamente en todo lo que necesitara.

No obstante, “yo ya no puedo llevar el ritmo que él quiere que lleve y es cuando viene el ataque”, contó en ¡De Viernes!. Esto motivó que Ángel cargara contra su madre, mientras ella asistía atónita a lo que se estaba desencadenando.

Bárbara trató de guardar silencio hasta que ha dado el paso de contar su versión en el plató de Santi Acosta. Es ahí donde le ha mandado un regalito a Ángel a modo de amenaza que podría acabar con su imagen.

Sobre si destapará antes que nadie este presente, la vedette ha asegurado que no piensa decir nada que pudiera perjudicarle. “No quiero agredirle porque yo podría y puedo demostrar muchas cosas, él lo sabe”, manifiesta. En sus propias palabras, afirma que “podría decir cosas de mi hijo muy gordas y muy fuertes”, pero no lo hará.

Lo que sí ha querido reconocer es que “hubo un momento en que era imposible vivir con él”. Admite que sintió “miedo”, y que llegó a estar “en mi habitación encerrada y otras veces en la calle”. “Es de una maldad infinita, es indigno lo que estás haciendo con tu madre”, reiteraba una vez más sobre el comportamiento de Ángel.