La última e inesperada confesión de Ángel Cristo sobre Bárbara Rey: 'Ha perdido'

Bárbara Rey rompía su silencio en pasado lunes después de que Telecinco emitiera la primera parte de una entrevista concedida en exclusiva. La exvedette hacía un repaso de su pasado y se refería a su romance con el rey emérito Juan Carlos. Tras la charla era su hijo Ángel Cristo quien valoraba la intervención de la murciana: "Ha perdido una gran oportunidad de decir la verdad", sentenciaba.

El que fuera concursante de Supervivientes admitía sentir "sobre todo tristeza porque sigue sin reconocer la gravedad de los hechos que vivimos durante tantos años". Una reflexión con la que mostraba sus sentimientos después de estar muy atento a la intervención televisiva de su progenitora.

El marido de Ana Herminia, además, reprochaba la actitud que Bárbara Rey había demostrado en su entrevista. “Le ha faltado dejar de culpar a los demás", reconocía sobre la falta de autocrítica de su madre.

Ángel Cristo se sincera después de escuchar el testimonio de su madre en televisión

Y añadía: "No es su verdad ni mi verdad, yo he contado lo que me ha tocado vivir a su lado durante tantos años”. Unas palabras con las que cuestionaba que la exvedette no hubiera reconocido los errores cometidos en el pasado.

Ángel Cristo, consciente de que su madre está muy atenta a sus declaraciones a los medios, le proponía un reto. "Lo que me gustaría que hiciera es que contase reamente la verdad, la vida tóxica que un niño no debe pasar jamás dejaba caer", recordaba. Una proposición con la que insistía en esa dura infancia que vivió.

“Mamá, tú sabes que yo he hecho las fotos, tú lo sabes”, aseguraba mirando a cámara. Un desafiante mensaje con el que aclaraba quién fue el verdadero autor de las instantáneas tomadas al rey emérito Juan Carlos I.

Bárbara Rey sigue defendiendo que no comprende la actitud de su hijo

Una afirmación que contradice lo que Bárbara Rey aseguró en su charla. Según ella fue su hermano Salvador quien obtuvo las famosas imágenes.

Según el testimonio de la artista por miedo a que se tomaran represalias contra su hermano comentó que las fotografías las había hecho su hijo. Una circunstancia que según Bárbara se volvió en su contra. "Nunca pensé que él haría uso de eso", aseguró la entrevistada.

Será este lunes cuando Mediaset emita la segunda entrega de la extensa entrevista concedida por Bárbara Rey. Un nuevo especial en cuyo adelanto Telecinco deja a la vista que la madre de Sofía Cristo no esperaba que su hijo fuera capaz de hacerle “tanto daño”. La murciana quiere dejar claro que siempre se esforzó para que a sus hijos no les faltara de nada.

Bárbara Rey tiene todavía en su mano reconocer la verdad de lo que, según Ángel Cristo, verdaderamente sucedió. Un relato que, por el momento, no coincide en absoluto con el de su madre.