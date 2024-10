Isabel Pantoja recibe el respaldo más inesperado de un famoso rostro de Telecinco

Isabel Pantoja fue testigo hace una semana del desgarrador testimonio que su hija Isa dio en ¡De viernes!. A lo largo de estos días numerosos rostros populares han coincidido en mostrar su apoyo a la pareja de Asraf Beno.

Con lo que no contaba lsabel Pantoja es con el apoyo de un conocido presentador de Telecinco. En concreto, era Carlos Sobera quien se mostraba prudente con las palabras pronunciadas por la hija de la popular tonadillera.

"Esos episodios que son tan íntimos y tan emocionales son dificilísimos de controlar, dificilísimos de juzgar", comenzaba diciendo el presentador. Sobera explicaba que lo normal es ponerse a favor de quien es la parte débil. Sin embargo, apuntaba que ese hecho supone "juzgar sin conocer y sin saber".

Carlos Sobera se ha mostrado prudente con el testimonio de Isa Pantoja

Y añadía: "Supongo que Isabel Pantoja ha querido ser una buena madre. Que habrá hecho lo que ha podido, que habrá fallado en cosas como fallamos todos". Además, reflexionaba sobre la complejidad de las relaciones entre padres e hijos.

Las declaraciones de Carlos Sobera dejan a la vista que el presentador de Telecinco pone en tela de juicio las declaraciones de Isa Pantoja. Sin querer posicionarse del lado de una u otra, el comunicador pide prudencia a la hora de realizar juicios que podrían no ser acertados.

Carlos Sobera, que apareció ante los medios en el teatro Reina Victoria de la capital tras el estreno de la obra Inmaduro, ha coincidido en varias ocasiones con Isa Pantoja. Una circunstancia que no ha hecho que se ponga del lado de la joven.

Cabe recordar que el comunicador compartió plató con la cantante de Marinero de Luces cuando esta se convirtió en el fichaje estrella de la edición de 2019 de Supervivientes en Telecinco.

Hasta el momento había sido Isa Pantoja quien había recibido numerosas muestra de apoyo tras su más reciente y sincera entrevista. Joaquín Prat, María del Monte o Chelo García Cortés se han posicionado del lado de la hija de la cantante sevillana.

Isabel Pantoja ha visto cómo es cuestionada tras la entrevista de su hija en Telecinco

Una charla en la que Isa reveló dolorosos episodios de su infancia como el trato desigual que recibió en comparación con su hermano Kiko Rivera. También se refirió al abandono emocional que sufrió por parte de su madre.

La pareja de Asraf Beno, que dio a conocer episodios hasta ahora desconocidos de su vida, se mostró, pese a todo, optimista.

"Tengo una persona que me quiere y los abrazos de mi hijo. Estoy agradecida a ella porque he sido feliz. Sé que si me necesitan voy a estar", concluyó muy emocionada tras dar a conocer su relato.