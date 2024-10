Kiko Matamoros destapa lo que nadie sabe de Àngels Barceló: 'Hizo un desprecio a...'

En el programa Ni que fuéramos, Kiko Matamoros ha sorprendido a todos con una confesión inesperada. Durante el programa de hoy, el colaborador ha recordado un episodio relacionado con Àngels Barceló, ocurrido en el pasado en los Premios Ondas. Kiko Matamoros destapa lo que nadie sabe sobre Àngels Barceló confesando que "hizo un desprecio a Jorge Javier Vázquez".

"Hubo un momento que no me gustó del programa de ayer", ha comenzado explicando Kiko. "No me gustó la concesión del Ondas a Àngels Barceló por los siguientes motivos".

Así daba inicio a su declaración, dejando entrever su malestar. La entrega del Ondas a la periodista ha despertado en él recuerdos de un episodio del pasado que, según él, pocos conocen.

Kiko Matamoros destapa lo que nadie sabe de Àngels Barceló

Kiko ha relatado un hecho que tuvo lugar hace 15 años. En esa ocasión, el Ondas fue otorgado a Jorge Javier Vázquez como mejor presentador por su trabajo en Sálvame.

"Àngels Barceló y Carles Francino, quienes eran los encargados de entregar el premio, decidieron abandonar el escenario y se negaron a entregárselo", ha revelado Matamoros. La razón de este gesto fue una muestra clara de repulsa hacia el trabajo de Jorge Javier y todo lo que Sálvame representaba. Este acto de desprecio dejó huella en el presentador.

Kiko no ha ocultado su desconcierto ante las reacciones de sus compañeros. "Por eso me extrañaron un poco vuestros aplausos", ha confesado, señalando que no entendía por qué celebraban algo que él consideraba inapropiado.

El tema ha provocado diferentes opiniones entre los colaboradores. Belén Esteban ha intervenido, confesando: "A mí me ha tratado muy bien", refiriéndose a su experiencia personal con Àngels Barceló. Sin embargo, María ha mostrado su apoyo a Kiko, diciendo: "Yo estoy de acuerdo contigo", admitiendo que comparte la opinión del colaborador sobre el episodio.

María Patiño apoya la postura de Kiko Matamoros

María también ha profundizado más sobre su postura, afirmando: "A mí no me gusta el desprecio a nadie, y es una conducta que no aplaudo". Esta frase ha dejado claro que no aprueba el comportamiento que, según Kiko, tuvo Àngels en el pasado. Para ella, es importante respetar a los profesionales, independientemente de su trabajo.

A lo largo del programa, Kiko ha ido revelando más detalles sobre este episodio, describiendo la actitud de Barceló como algo que le sorprendió y le decepcionó en su momento.

Este episodio ha abierto una puerta a la reflexión sobre cómo los profesionales del medio se relacionan entre sí. Lo que parecía ser una simple conversación sobre los Ondas se ha convertido en un debate sobre la ética, el respeto y el trato entre colegas en la industria televisiva.