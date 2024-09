Àngels Barceló se pasa de frenada con una grave acusación al alcalde de Tossa de Mar

Tossa de Mar se ha situado en el centro del debate político. La llegada de 200 inmigrantes ilegales en este pequeño pueblo de 6.000 habitantes ha generado mucha controversia. Y es que no son pocos los que no ven bien que una localidad tan pequeña se vea obligada a recibir esta cantidad desproporcionada de irregulares en uno de los hoteles del municipio. Vienen de Níger, Mali y Nigeria, la mayoría son hombres y aseguran que se estarán en Tossa durante un mes. Con todo pagado y con todavía en marcha la temporada turística.

El alcalde de Tossa de Mar, Martí Pujals (de Junts), fue el primero en alzar su voz. Considera “desproporcionada” la cifra que tendrá que acoger obligatoriamente su municipio. Y es que estos 200 inmigrantes ilegales representan más de 3% de la población. Es decir, es como si Barcelona ciudad tuviera que acoger, de un día para otro, 54.000 extranjeros que entraron ilegalmente al país.

Una parte del espectro político entiende a Pujals. Empezando por su partido, Junts, pero también otras formaciones como Vox o Aliança Catalana, que también se han pronunciado al respecto. Evidentemente, la izquierda ha aprovechado las palabras del alcalde para criticar desde la distancia y la comodidad su posicionamiento.

Entre este sector se encuentra Àngels Barceló. La periodista catalana de la Cadena SER se ha pronunciado este martes al respecto desde los micrófonos de su programa a escala nacional. Y lo ha hecho para verter unas graves acusaciones hacia Martí Pujals. Estas han sido las polémicas palabras de Barceló en el espacio Hoy por Hoy:

“Ayer supimos que el alcalde de la turística localidad catalana de Tossa de Mar, de Junts, no le parece bien la llegada ahora de 200 migrantes adultos acogidos procedentes de Mali, Níger y Nigeria. No le parece bien ahora porque dice que la temporada turística todavía no ha terminado y que la llegada de estos migrantes, para la imagen de esa idílica localidad, no es muy apropiada. Además de decir que no hay sitio para ellos. Una localidad que acoge habitualmente a miles de turistas. 200 negros no caben”, ha expresado la periodista catalana.

De este modo, Àngels Barceló acusa indirectamente de racista al alcalde de Tossa de Mar. Asegurando que sus críticas a los inmigrantes ilegales se deben a su color de piel. Y lo hace haciendo malabares y comparando la llegada de turistas, que vienen por un tiempo limitado, con billete de vuelta y pagan todas las tasas e impuestos que tocan, con la llegada de inmigrantes ilegales, de los que no se saben sus antecedentes, ni de qué van a vivir, ni evidentemente pagarán impuestos dada su insolvencia. De hecho, su estancia en el hotel de Tossa de Mar se pagará con dinero del Ministerio del Interior. Es decir, con dinero de los contribuyentes.