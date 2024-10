María Patiño desvela un dato sobre Isa Pantoja que hace saltar todas las alarmas

En el programa Ni que fuéramos, la tensión estaba en el aire. Los colaboradores no dejaban de hablar de la reciente entrevista de Isa Pantoja en ¡De Viernes!. En esa entrevista, Isa reveló detalles inéditos de su infancia, lo que ha desencadenado que María Patiño desvele un desconocido episodio de su pasado.

Las opiniones estaban divididas. Lydia Lozano no dudaba en ponerse del lado de Isa Pantoja. La defiende argumentando que tiene derecho a contar su verdad, sin importar lo que digan los demás.

Pero no todos los colaboradores comparten esa visión. Pipi Estrada, más crítico, acusa a Isa de ser calculadora. “Lo ha hecho por interés, hay una frialdad en sus palabras que no me gusta nada”, comentaba tajante.

María Patiño señala a Isa Pantoja

En ese momento, María Patiño, la presentadora del programa, decidió intervenir. Sabe que hay algo más que no se ha contado. Detuvo el debate y, con la mirada fija en sus compañeros, apuntaba directamente a Isa Pantoja y lo que reveló sorprende a todos.

"Yo he tenido problemas con las personas que llevan a Isa", decía María, dejando claro que lo que estaba a punto de contar era fuerte. "Isa ha sabido dosificar lo que cuenta, pero hay algo que me impactó mucho. Cuando Kiko Rivera apartó a su madre de su vida, Isa decidió, de manera consciente, mentir", desvelaba María.

"Mintió delante de todos diciendo que seguía teniendo una relación con su madre, solo para hacerle daño a Kiko". Las palabras de María resonaron en el plató.

María Patiño desvela un desconocido episodio del pasado de Isa Pantoja

Pero no se queda ahí, la presentadora continuó revelando un episodio que pocos conocen. "Isa ha llegado a hablar de delitos cometidos por sus exparejas, y sabía que eran mentira", confiesaba María.

"Tengo audios donde reconocen que lo que dijo era falso. Incluso llamó a Kiko Hernández, pidiéndole que dijera en televisión que había sido una niña maltratada. Pero Kiko no quiso contarlo, porque sabía que lo hacía para librarse de Alberto Isla", añadió la presentadora.

El silencio en el plató era absoluto. Los colaboradores escuchaban con atención mientras la presentadora desvelaba más detalles. “Cuando quiso quitarse a Alejandro Albalá de en medio, hizo lo mismo”, continuaba María, sin dejar espacio para la duda.

Este episodio del pasado de Isa Pantoja, hasta ahora desconocido, la muestra bajo una nueva luz. Una persona capaz de imputar delitos a otros para su propio beneficio. María Patiño no dudaba en señalar la frialdad con la que Isa ha manejado situaciones clave de su vida.

El debate sobre la entrevista de Isa en ¡De Viernes! ha tomado un giro inesperado. Lo que parecía una simple discusión, se ha transformado en una revelación de episodios oscuros de su pasado.