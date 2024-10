Mario Vaquerizo le confiesa a Roberto Leal un dato sobre su infancia: 'Me llamaban…'

Mario Vaquerizo ha sido uno de los invitados estrella de la semana en el popular concurso Pasapalabra, conducido por Roberto Leal. Como parte de su participación, el cantante y showman ha demostrado su inconfundible sentido del humor, y no ha tardado en arrancar carcajadas tanto del público como del propio presentador. Y es que Mario, además, le ha confesado a Roberto Leal un divertido dato sobre su infancia, en una de las pruebas, y es que ha desvelado que: "Me llamaban Salinas".

En una de las pruebas del programa, Mario debía adivinar una palabra relacionada con términos futbolísticos. Antes de comenzar, y fiel a su estilo desenfadado, Mario quiso compartir una divertida anécdota de su infancia que no dejó indiferente a nadie. Entre risas, reveló un apodo que le acompañó durante años cuando jugaba al fútbol: “Me llamaban el Salinas de Cambrils”, confiesa con una gran sonrisa.

Pero lo más curioso de la confesión llegó después, cuando aclaró que el apodo no se debía a su habilidad en el campo. El artista quiso dejar claro que su apodo era más irónico.

Mario Vaquerizo explica por qué le llamaban Salinas

“No me decían Salinas porque fuese bueno, como el jugador de fútbol. Me lo decían porque nunca sabían por dónde iba a salir”, comenta con humor. Las risas no se hicieron esperar en el plató, y Roberto Leal no pudo evitar sumarse al buen ambiente que Mario siempre genera.

Vaquerizo continuó relatando su experiencia futbolística con ese toque de autoironía que tanto lo caracteriza. “Estoy acostumbrado al fútbol amateur porque a mí me las metían por todos los lados”, añadió, lo que provocó aún más carcajadas entre los asistentes. Aunque confesó que siempre le ponía empeño en el fútbol, rápidamente admitió que el deporte no era lo suyo, algo que en su niñez nunca fue un obstáculo para disfrutar.

Mario Vaquerizo lo ha dado todo por su equipo

A pesar de su nula carrera futbolística en el pasado, Mario dejó claro que estaba dispuesto a dar lo mejor de sí en la prueba, para ayudar a su equipo. Sin embargo, su esfuerzo no fue suficiente para pasar de la tercera ronda. Afortunadamente, su compañero logró completar el panel con éxito, lo que sumó valiosos segundos para su equipo de cara a la prueba final del rosco.

Como es habitual en él, Mario Vaquerizo ha vuelto a demostrar que el sentido del humor es su mejor arma. Su participación en Pasapalabra ha sido una auténtica inyección de alegría y risas para todos los que siguen el programa, y su carisma sigue brillando, dentro y fuera de las pantallas.