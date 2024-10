María Patiño destapa toda la verdad sobre el nuevo trabajo de Alba Carrillo

En las últimas horas, el nombre de Alba Carrillo ha resonado con fuerza en el mundo televisivo. Televisión Española ha confirmado lo que muchos ya sospechaban: la modelo es una de las grandes apuestas de la cadena. El nombre de María Patiño también ha salido a la palestra televisiva tras publicarse que también tuvo una oferta de TVE, algo que María ha querido aclarar en Ni que fuéramos.

Vanitatis ha sido el medio que ha revelado en primicia todos los detalles del nuevo proyecto de Alba en TVE. La colaboradora formará parte de Pase sin llamar, un programa que se emitirá los viernes por la noche. El formato será presentado por Inés Hernand y Mariona Casas, dos caras conocidas de la cadena, y Alba se unirá a ellas tras la salida de Loles León.

La salida de Loles León ha sido un tema de conversación en los pasillos de la cadena. La actriz no continuará en el programa debido a diferencias con los responsables del espacio. Esto ha obligado a la productora a hacer ajustes de última hora, buscando a una nueva colaboradora que se ajuste a la dinámica del show.

María Patiño recibe una oferta de TVE

Sin embargo, la salida de León no provocó automáticamente el fichaje de Carrillo. En un principio, los directivos pensaron en fichar a dos grandes nombres: María Patiño y Belén Esteban, quienes habían triunfado recientemente en La Revuelta. Aunque la idea de contar con ambas prometía asegurar el éxito del programa, no llegaron a un acuerdo.

El motivo, según las fuentes de Vanitatis, fue el rol que se le ofrecía a María Patiño. Al parecer, la periodista no estaba dispuesta a aceptar el papel de colaboradora, ya que actualmente lidera el programa Ni que fuéramos, donde desempeña el papel de presentadora. Así que la cadena tuvo que replantearse su estrategia y optaron por fichar a Alba Carrillo, quien no dudó en aceptar la oferta.

María Patiño cuenta qué ha pasado con TVE tras anunciarse el fichaje de Alba Carrillo

Por su parte, María Patiño ha decidido aclarar los rumores que circulaban sobre su negativa a formar parte de Pase sin llamar. En su programa Ni que fuéramos, la presentadora ha afirmado que recibió una propuesta de TVE, pero ha querido desmentir parte de la información que se ha publicado. "Se ha dicho que rechacé el puesto porque solo quiero ser presentadora, y eso no es cierto", explicó Patiño en directo.

"Hay motivos que aún no puedo revelar, pero no tienen nada que ver con el rol que me ofrecieron. Es algo más personal que profesional", añadió.

Además, Patiño ha dejado claro que no está molesta con la situación, pero sí quiso poner fin a las especulaciones. "No estoy enfadada, pero la historia no se ha contado del todo bien", aseguró. A pesar de haber rechazado el puesto, María ha deseado lo mejor a Alba Carrillo en su nuevo desafío profesional.

De este modo, Carrillo se suma a una lista de rostros conocidos que han hecho la transición de Mediaset a Televisión Española. Las expectativas son altas, y la audiencia espera con curiosidad cómo será su participación en este nuevo programa. Todo apunta a que Alba está lista para dejar huella en esta nueva etapa profesional.