Nadie olvida el comentario que Rocío Carrasco ha hecho sobre David Flores Carrasco

Rocío Carrasco y su hijo David Flores llevan casi una década sin verse. Una dolorosa situación familiar que no parece que por el momento vaya a resolverse. Con todo, Carrasco tiene muy presente al joven tal y como ha dejado claro en diferentes intervenciones televisivas.

"Era ternura, bondad y moría con su madre", explicó durante la emisión de la docuserie que Telecinco emitió sobre su vida. Unas palabras que muestran la bonita relación que Rocío mantenía con el menor de sus hijos.

"No te podía ver triste, era una maravilla", explicaba refiriéndose a David. "Siempre cantando, le encanta la música y las canciones de su abuela. Mi madre decía que era un bombón de nata, un ser de luz", revelaba emocionada la ex de Antonio David Flores.

Las emocionantes palabras que Rocío Carrasco ha dedicado a su hijo David

Durante su testimonio Rocío habló de su hijo sin pena, algo que ella misma justificó: "porque sé que él es feliz. Mi pena por él es por la utilización que ha sufrido", explicó a continuación refiriéndose a su exmarido.

“Yo sé que él no hace determinadas cosas porque no se le han permitido”, añadió dando a entender que si por él fuera hubiera vuelto al lado de su madre. Además aseguró que David se volvió "arisco, un niño reaccionario, en cierta forma desagradable en la forma de hablar".

“No me sentía querida, me sentía amada por él”, apuntaba Rocío Carrasco respondiendo a todos los que pudieran pensar lo contrario.

Además, señaló que ella cree que su hijo piensa en ella. "Creo que me echa de menos", dejó caer la hija de Pedro Carrasco.

Sobre el distanciamiento de ambos Rocío se mostró convencida de que "si a él le hubiesen dejado me hubiera llamado, hubiera venido. Sé que no hace determinadas cosas porque no se le han permitido", manifestó convencida.

Rocío Carrasco asegura que su hijo David es una persona "feliz"

El último día que se vieron fue el 23 de junio de 2016. Entonces David se iba a casa de su padre para pasar todo el verano. Su regreso estaba previsto para "la boda de su mami y de Fidelito", explicaba la hija de Rocío Jurado.

Sin embargo, ese esperado reencuentro nunca se produjo y el joven no estuvo presente en el enlace de su madre.

Ahora, 8 años después de aquella boda, Rocío anunció hace unos meses que volvía a casarse antes de que finalizara el año. Una nueva celebración en la que no se espera tampoco que David Flores, ni su otra hija, Rocío, acudan.

Con todo, Carrasco defiende su papel de madre pese a no tener contacto con sus hijos. "Soy madre y seré madre hasta el día que me muera porque mi madre me parió madre", aseguró.