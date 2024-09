Rocío Carrasco y Fidel Albiac vuelven a hacerle un feo a David Flores Carrasco

Rocío Carrasco y FIdel Albiac lo han vuelto a hacer. La que fuera pareja de Antonio David Flores ha tenido un gesto muy desagradable con su hijo. Al parecer, y según apuntan diversas fuentes, la hija de Rocío Jurado y su marido habrían celebrado su anunciada boda por la iglesia en secreto.

Un enlace que, tal y como la propia Rocío anunció, se produciría antes de que finalizara el año. Y así ha sido. La boda se habría celebrado justo tras finalizar la temporada estival y en secreto, con el fin de preservar una exclusiva millonaria.

La fecha elegida no habría sido casual, sino que Fidel y Rocío han querido que coincidiera con la del aniversario de su primera boda. Un enlace civil que tuvo lugar el 7 de septiembre de 2016.

David Flores Carrasco es testigo de cómo su madre le da la espalda

Por aquel entonces, Rocío Carrasco no contó con la presencia de ninguno de sus hijos. En concreto, a David hacía tres meses que no lo veía. Fue el 23 de junio de aquel año cuando se despidió de su hijo por última vez cuando este se disponía a pasar el verano con su padre.

Según Rocío contó en la docuserie que Telecinco emitió sobre su vida, el niño se fue contento pensando en que a la vuelta estaría presente en la boda de su madre. Ella misma relató que David tenía preparada la ropa que se pondría en aquel día tan especial. Sin embargo, finalmente no fue así y el hijo de Rocío no acudió a la boda de su madre.

Tampoco en esta ocasión. La ceremonia religiosa no ha contado ni con la presencia de David, ni con la de Rocío, los hijos que Carrasco tuvo fruto de su primer matrimonio con Antonio David Flores. Los hermanos llevan muchos años distanciados de su madre.

La propia Rocío Flores arrojaba algo de luz sobre el tema hace cuatro años. La joven aseguró que intentó arreglar la situación con su madre, pero ella no quiso. Además, añadió que había cosas que no perdonaría nunca a su madre “cosas que me duelen por mi hermano”.

La lista de invitados a la boda religiosa de Rocío Carrasco y Fidel Albiac

Ahora, en este segundo enlace, es lógico pensar que Rocío haya repetido la lista de invitados que fueron testigos de su boda civil con Fidel. Rostros conocidos con quienes a día de hoy mantiene una estrecha relación como Nagore Robles, Alba Carrillo, Carmen Borrego, Alejandra Rubio, Lara Dibildos o Yolanda Ramos entre otros.

Habrá que esperar a la exclusiva para saber quién ha sido la madrina. Aunque, si hacemos caso a las palabras que la propia Rocío avanzó hace algunos meses, ese papel habría recaído en su amiga Terelu Campos.

Con quien no habrá coincidido en una fecha tan señalada es con su familia materna. Ni Amador, ni Rosa Benito ni ningún otro miembro del clan Mohedano habrían sido convocados para este segundo enlace tan esperado.