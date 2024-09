El príncipe Harry se juega la expulsión de EEUU tras lo sucedido con Meghan Markle

Un nuevo problema ha aparecido en las vidas del príncipe Harry y Meghan Markle. Según ha trascendido en las últimas horas, podría ser expulsado de Estados Unidos a consecuencia de unas polémicas declaraciones que hizo hace un tiempo relacionadas con su pasado.

Desde que comenzó su relación sentimental con esta conocida exactriz, ambos han tenido que superar varios obstáculos. De hecho, el hijo de Carlos III no tuvo reparos abandonar sus funciones dentro de la corona británica y de enfrentarse a su familia por el trato que estaba recibiendo su mujer.

Una polémica que ahora ha colocado al príncipe Harry en una posición de lo más delicada y que han logrado preocupar a Meghan Markle. Y es que, según se ha comentado, de cierta manera se siente responsable de todo lo que está sucediendo.

A raíz de su férrea defensa a la madre de sus dos hijos, el duque de Sussex ha visto como su notoriedad pública ha aumentado de forma considerable. Algo que ahora se ha vuelto en su contra.

Tal y como ha asegurado un medio británico, el príncipe Harry podría estar teniendo problemas relacionados con su visado estadounidense. Y todo tras haber revelado en sus memorias que en el pasado consumió ciertas sustancias tóxicas.

En enero de 2023, las librerías de todo el mundo se llenaron de ejemplares de Spare. En este libro, el hijo de Carlos III hizo varias confesiones, entre ellas, que en el pasado consumió sustancias como marihuana, cocaína y hongos psicodélicos.

Unas palabras que ahora han encendido todas las alarmas y podría poner en peligro su estatus migratorio en el país. De hecho, la organización conservadora Heritage Foundation ha presentado una demanda en contra del príncipe Harry.

En ella, le solicitan al gobierno estadounidense que publique los detalles de la solicitud de visa del marido de Meghan Markle para confirmar si mencionó su consumo en dichos formularios.

El príncipe Harry podría ser expulsado de EE. UU. cuatro años después de mudarse

Según ha trascendido, la ley de inmigración de Estados Unidos puede denegar la entrada o permanencia de una persona con antecedentes de consumo de estupefacientes. Motivo por el que ahora la permanencia del príncipe Harry en dicho país está en peligro.

No obstante, y aunque este tema ha generado un gran debate público, el marido de Meghan Markle ha logrado por ahora proteger su privacidad. Y es que, hace apenas unos días, el juez estadounidense Carl Nichols falló en contra de hacer pública la solicitud de visa del royal.

Según el magistrado, el príncipe Harry, al igual que cualquier otro extranjero, tiene derecho a la confidencialidad en cuanto a su historial migratorio.

La decisión del juez ha calmado por ahora las aguas, pero no ha puesto fin al debate. Nichols argumentó que el interés público no es suficiente para justificar la divulgación de información privada del duque. Sin embargo, dicha organización no parece estar dispuesta a rendirse tan fácilmente.

Mientras tanto, el príncipe Harry sigue disfrutando de su vida en California junto a Meghan Markle. Desde su mudanza en el año 2020, y tras renunciar a sus deberes reales, la pareja ha construido una nueva vida en Estados Unidos junto a sus hijos.