La frase con la que Carmen Borrego ha conseguido hundir a Kiko Rivera

La tensión entre Kiko Rivera e Isa Pantoja sigue escalando tras la impactante entrevista que Isa concedió en la que compartió detalles íntimos de su vida y su proceso de adopción. Las declaraciones de Kiko Rivera no tardaron en llegar, pero esta vez, una voz inesperada se ha unido a la ola de críticas hacia el DJ: Carmen Borrego. La colaboradora no ha dudado en salir en defensa de Isa y lanzar una frase que ha dejado a Kiko en el ojo del huracán.

Horas después de que Kiko Rivera hiciera público un mensaje en redes sociales, acusando a su hermana de "victimismo crónico", la polémica estalló. En su publicación, el DJ utilizaba términos duros y técnicos alegando que Isa se hacía la víctima de forma sistemática. Además, también decía que mostraba "inestabilidad emocional" y "relaciones asimétricas cargadas de chantaje emocional".

Kiko Rivera parece no estar dispuesto a ceder terreno en este enfrentamiento mediático. Con su mensaje, Kiko intentó desacreditar las experiencias que su hermana compartió en su entrevista, pero ha conseguido el efecto contrario.

Carmen Borrego se suma a la ola de críticas a Kiko Rivera

Las palabras de Kiko han provocado una avalancha de reacciones a favor de Isa, especialmente entre los colaboradores de Vamos a ver. Joaquín Prat expresó su empatía hacia Isa: "Lo ha pasado muy mal y lo va a seguir pasando mal, lamentablemente", comentaba con preocupación.

Carmen Borrego intervino para expresar su opinión y, en su defensa de Isa, no dudó en criticar con dureza la actitud de Kiko. "Yo creo que se ha liberado, pero, por otra parte, el sufrimiento es brutal. Ella me dio muchísima pena el día de su boda. El que no piense que ella sufre... yo la vi sufrir por la ausencia de su familia", afirmó.

A partir de aquí, Carmen Borrego cambió el foco de su intervención hacia Kiko. Fue entonces cuando lanzó la frase que ha sido interpretada como un golpe directo hacia el DJ. "Respecto a los mensajes de su hermano, a mí me parece alucinante que la llame a ella víctima, cuando él se sentó en un plató de televisión a ir de víctima igualmente", empezó diciendo.

"Dijo que su madre no había estado en sus problemas con las drogas, que no recordaba que su madre fuera al colegio. Todo en plan víctima. Tu hermana no es ninguna víctima y está contando lo mismo que tú. Creo que por lo que ha contado ella es más víctima que tú", añadió al respecto.

Esta afirmación de Carmen Borrego ha calado hondo, puesto que toca una fibra sensible en el relato de Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja también utilizó los medios en el pasado para hablar sobre sus conflictos familiares y su lucha contra las adicciones. Por este motivo, Carmen Borrego ha señalado, con ironía, que Kiko ha utilizado el mismo recurso que ahora critica en su hermana, una actitud que ella considera hipócrita.

No hay duda de que este desencuentro entre Kiko e Isa ha sido constante en los últimos años. Sin embargo, con cada nuevo cruce de declaraciones, la grieta familiar parece ensancharse aún más. Esta nueva disputa con Kiko Rivera ha abierto una nueva herida que tardará en sanar, por lo que la reconciliación familiar parece un sueño lejano.

La intervención de Carmen Borrego no ha dejado a nadie indiferente y ha conseguido volcar la opinión pública aún más a favor de Isa. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo a Isa Pantoja. Además, muchos han aplaudido la valentía de Carmen Borrego por alzar la voz en medio de una situación tan delicada.

No hay duda de que las palabras de la colaboradora de televisión han conseguido, en cierto modo, "hundir" a Kiko Rivera. El DJ se encuentra ahora en una posición incómoda frente a la opinión pública, algo que será complicado de revertir.