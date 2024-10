Isa Pantoja confiesa la verdad de su adopción y deja fatal a su madre, Isabel Pantoja

Isa Pantoja ha decidido romper su silencio. Después de años evitando el tema, la hija de Isabel Pantoja hablará sobre su adopción en una entrevista exclusiva. Un testimonio que, de seguro, va a perjudicar considerablemente la imagen de la propia tonadillera.

Tal y como se ha anunciado ya, este viernes, 18 de octubre, Isa se sentará en el programa ¡De Viernes! para contar toda la verdad al respecto.

A pesar de que no es la primera vez que Isa Pantoja habla con la prensa, todo apunta a que esta entrevista va a ser una de las más íntimas y personales hasta la fecha.

“Me he tenido que chocar con la pared para entender que no basta”, ha expresado la joven en el primer avance de su entrevista. Con estas palabras, la tertuliana ha reflejado la frustración y el dolor que ha sentido durante todos estos años.

Isa Pantoja, decidida a contar toda la verdad sobre su adopción

Actualmente, la relación entre Isa Pantoja y su madre es prácticamente inexistente. De hecho, no hay ninguna duda de que está pasando por el punto más bajo y delicado de toda su vida.

Por ese motivo, y cansada de los últimos desplantes que ha recibido por parte de Isabel Pantoja, la colaboradora de televisión ha dado un golpe sobre la mesa. Tanto es así que, en esta ocasión, ha prometido no guardarse nada.

Ahora, y a la espera de conocer el relato completo de Isa Pantoja, el programa ¡De Viernes! ha emitido ya un primer adelanto. Un avance en el que la joven confiesa qué es lo que siente actualmente por su madre:

“Es como si hubiese perdido una madre por segunda vez. ¿Qué tan grave he hecho para que ella no quiera saber nada de mí? Me adoptó y como quien abandona... Es que ni a un perro”.

Con estas palabras, Isa Pantoja ha dejado al descubierto el profundo resentimiento que siente por Isabel Pantoja. Sentimiento que nace a raíz de la falta de apoyo emocional que ha recibido de su parte.

Aunque esta entrevista llega en el peor momento para la tonadillera, promete ser un momento clave en la vida de la influencer. Muchos esperan que este testimonio pueda cambiar la percepción pública de su relación.

La emisión será este viernes a las 22:00 h en Telecinco. Se espera que la audiencia responda con gran interés, dada la relevancia mediática de la familia Pantoja. Será una oportunidad para conocer una perspectiva más personal de Isa Pantoja.

Con este paso, la influencer no solo busca liberarse de la sombra de su madre, sino también contar su verdad. Aunque sabe que puede generar controversia, está dispuesta a enfrentarse a las consecuencias. No cabe duda de que esta entrevista marcará un antes y un después en su vida y en la de su madre.