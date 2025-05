Inesperado golpe para toda la Familia Real: 'El rey Felipe no se ha portado bien'

La Familia Real, que en los últimos años ha ocupado titulares no siempre positivos, no esperaba a estas alturas verse envuelta en otra polémica. En concreto ha sido Pilar González de Gregorio, hija de la duquesa de Medina Sidonia, quien se ha quejado del trato recibido por el actual jefe de Estado. La aristócrata ha puesto sobre la mesa el hecho de que Felipe VI no se ha pronunciado sobre una petición que hizo hace tiempo.

González de Gregorio se refirió al título de duquesa de Fernandina que ostentaba hasta 2012. Una distinción que le cedieron su madre y sus hermanos en 1980. Sin embargo, un pleito de su sobrino Alonso, primogénito de Leoncio, su hermano mayor, hizo que lo perdiera.

Después de un complicado proceso judicial, Alonso logró hacerse con el ducado de Fernandina en 2021. La madrileña entonces denunció arbitrariedades y dejó claro que no comprendía la decisión del rey Felipe VI, responsable final de rehabilitar un título que no cumplía las normas.

La duquesa de Medina Sidonia asegura que el rey Felipe VI no tuvo el comportamiento que ella esperaba

"Mis dos hermanos, por voluntad de mi madre, me lo habían cedido para mí y mis descendientes", ha explicado la hija de la duquesa de Medina Sidonia en una entrevista reciente. González de Gregorio aseguraba que cuando su sobrino lo quiso rehabilitar le enviaron un documento firmado por don Juan Carlos en el que podía leerse "archívese, no procede".

Bajo el reinado de Felipe VI volvió a solicitarlo alegando que hubo "silencio administrativo", algo que según ella no era verdad, pues se lo habían denegado por escrito. Entonces el actual jefe de Estado lo rehabilitó en contra de la ley vigente del año 88, dado que al estar anulado ya no se podía nuevamente actualizar.

Ahora, la aristócrata reconoce que fue monárquica "mientras estuvo el rey Juan Carlos. Actualmente me siento muy alejada", admitía.

La Familia Real no esperaba las declaraciones de una aristócrata sobre el rey Felipe VI

Unas palabras que confirman lo dolida que se siente con el actual jefe de Estado. De Gregorio defiende que el rey Felipe VI no se portó bien: "Defenderé siempre a don Juan Carlos. ¿Qué ha hecho cosas mal? Sí, pero muchas, muchas más cosas bien", añadía para justificar su postura.

A día de hoy la que fuera condesa de Fernandina no ha recibido respuesta por parte del rey Felipe VI. Una situación que ha provocado que su concepto del actual jefe del Estado no sea precisamente favorable.

Ella, que durante 19 años ostentó un título que su madre, Isabel Álvarez de Toledo, siempre quiso que tuviera, ahora espera una respuesta. Un proceso en el que, según ella, se cometieron arbitrariedades y que, finalmente, el mayor beneficiado ha sido sobrino, el actual duque de Fernandina.