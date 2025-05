Anuncian la triste noticia sobre el embarazo de Anita Williams en 'Supervivientes'

El aspecto físico de Anita Williams ha provocado que hayan saltado todas las alarmas en Supervivientes. La catalana es la única de los concursantes que no ha perdido peso en estos casi tres meses de aventura, algo que ha levantado las sospechas de un posible embarazo. Una información que Alexia Rivas se apresuraba a desmentir explicando que cuando una mujer no come adecuadamente durante un largo periodo "te cambian las hormonas y dejas de tener la regla".

Antes incluso de conocer el resultado del test, Alexia Rivas lanzaba una advertencia en sus stories. "A los que dicen que Anita está embarazada", escribía la que fuera concursante de la edición 2021. Rivas mostraba una imagen suya en la que aparece con la "barriga hinchada" tras haber participado en Supervivientes.

"Pesaba menos que nunca, pero se llama bacterias", añadía en otra de sus publicaciones, revelando el motivo por el que se le hinchó la tripa. Una circunstancia que podría ser la misma por la que podría estar atravesando Anita Williams.

Cabe recordar que tras su regreso a España, Alexia Rivas acudió al médico debido a que sentía molestias e hinchazón en el abdomen. "Todo el rato me duele el estómago. Se me hincha muchísimo y me limita", confesó entonces la colaboradora de Telecinco.

Alexia Rivas advierte qué sucede con el supuesto embarazo de Anita Williams

Tras sufrir fuertes dolores abdominales, ardor y reflujo durante muchas semanas, la tertuliana decidía acudir a urgencias donde recibió el diagnóstico.

La leonesa había ingerido una bacteria, posiblemente a través de un pescado que no estaba bien cocinado durante el conocido concurso. Algo que podría ser lo que en estos momentos Anita esté viviendo en primera persona.

Llama la atención que después de 80 días de aventura en la que lo normal es que los supervivientes adelgacen, Anita Williams haya ganado peso. Era Makoke quien compartió sus sospechas sobre la posibilidad de que la concursante esté embarazada. No solo por un notable aumento de su abdomen, sino también por los constantes cambios de humor que lleva experimentado en las últimas semanas.

Alexia Rivas vivió la misma situación que Anita Williams

La ex de Kiko Matamoros reveló entonces que Anita y Montoya mantuvieron relaciones en Playa Misterio al inicio de Supervivientes. Algo que nadie sabía y que ambos concursantes desmintieron rotundamente.

Ante la insistencia de rumores de embarazo, la organización del concurso proponía a Williams que se realizara un test y así salir de dudas. Una propuesta que la que fuera concursante de La Isla de las Tentaciones aceptaba sin condiciones.

"Utilizo precaución, pero siempre puede pasar que pase algo. Si me la hacéis para quedarme tranquila, para que todo el mundo se quede tranquilo", afirmaba Anita. Una prueba que para Alexia Rivas no tiene sentido alguno teniendo en cuenta lo que ella misma había vivido.