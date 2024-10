La inesperada reacción de Jessica Bueno cuando escucha el nombre de Isa Pantoja

Hace unas horas, Jessica Bueno ha reaparecido en Madrid para asistir a la última gala de los Premios Vanitatis. Durante el correspondiente photocall, la modelo no ha tenido reparos en responder a todas las cuestiones de la prensa.

Sin embargo, cuando ha escuchado el nombre de Isa Pantoja, la ex de Kiko Rivera ha reaccionado de una manera totalmente inesperada. “No tengo nada que decir, no tengo nada que decir, gracias”, ha asegurado la Miss España.

“No es algo de lo que a mí me… No tengo que hablar sobre eso yo”, ha añadido Jessica Bueno. De esta forma, la modelo ha evitado por todos los medios aclarar si apoya a la influencer y si le ha conmovido su duro testimonio.

Además, la actual pareja del cantante Luitingo ha querido desmarcarse por completo de Isa Pantoja y del resto de su familia. Tanto es así que ha asegurado que lleva años sin tener ningún tipo de contacto con este mediático clan, a excepción de Kiko Rivera.

“Llevo muchos años muy desvinculada de esa familia. La única relación que tengo es con el padre de mi hijo, porque es normal, pero no tengo nada que ver”, comentó.

Jessica Bueno tiene una inesperada reacción cuando escucha el nombre de Isa Pantoja

En un intento por desligarse de esta polémica familiar, Jessica Bueno ha evitado pronunciarse sobre este delicado tema ante los medios de comunicación. Tanto es así que no ha querido aclarar si presenció algunos de los episodios que ha narrado Isa Pantoja durante su relación con Kiko Rivera.

No obstante, la Miss España sí ha querido desmentir uno de los últimos rumores que han salido a la luz sobre ella. Tras el duro testimonio de la influencer, otros rostros relacionados con el clan Pantoja han dado un paso al frente.

Dulce Delapiedra, Pepi Valladares o Aguasantas Vilches, exnovia de Manuel Cortés, son algunas de las personas que han decidido romper su silencio para contar todo lo que saben al respecto.

A raíz de estas declaraciones, ha empezado a correr como la pólvora una inesperada información sobre Jessica Bueno. Tal y como se ha dicho en estos últimos días, la modelo va a sentarse en el plató de ¡De Viernes! para pronunciarse sobre el desgarrador testimonio de Isa Pantoja.

Según dichos rumores, la ex de Kiko Rivera incluso estaría dispuesta a revelar si fue testigo de los duros episodios que han salido a la luz en los últimos días. Una noticia que ahora ha querido desmentir de forma rotunda.

“Eso es totalmente falso, es totalmente falso… No, no, no, para nada, yo no. Vamos, además, es que no tengo nada que hablar de nadie, o sea, no voy a hablar de la vida de otra persona. Nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora”, sentenció.