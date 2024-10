El verdadero motivo por el que Kiko Rivera dejó a Jessica Bueno: 'No podía...'

La historia de amor entre Kiko Rivera y Jessica Bueno cautivó a España desde que se conocieron en Supervivientes, donde ambos conectaron a un nivel profundo que superó las expectativas. La relación que nació entre ellos fue más allá de un simple romance televisivo, ya que se consolidó cuando se convirtieron en padres de Francisco, su primer hijo en común.

Sin embargo, como tantos idilios, este también tuvo su final. Y, aunque ambos han seguido caminos separados y han rehecho sus vidas, los motivos que llevaron a la ruptura entre Kiko y Jessica siguen despertando un gran interés entre el público. Ruptura que se produjo por decisión de él.

Una relación, la de Kiko Rivera y Jessica Bueno, que prometía estabilidad

Tras su paso por el reality, Kiko y Jessica comenzaron una relación que parecía estable. Su romance se consolidó con el nacimiento de su hijo en noviembre de 2012, al que llamaron Francisco, en honor al padre de Kiko, el fallecido torero Paquirri. Este momento se percibió como el principio de una nueva vida para el DJ, quien, aparentemente, estaba asentando la cabeza y alejándose de las polémicas que solían rodearle.

No obstante, la felicidad de la pareja no duró tanto como muchos esperaban. En abril de 2013, apenas unos meses después del nacimiento de su hijo, decidieron poner fin a su relación.

La noticia fue inesperada para sus fans, ya que apenas días antes habían sido vistos disfrutando juntos. Pero detrás de esas apariencias, había tensiones que, poco a poco, salieron a la luz.

Jessica Bueno desveló la razón por la que Kiko Rivera decidió romper

Jessica Bueno fue la encargada de revelar los motivos detrás de la ruptura. En una exclusiva para la revista ¡Hola!, la modelo confesó que fue Kiko Rivera quien tomó la iniciativa para terminar la relación.

Según contó, la separación ocurrió después de una “conversación madura en la que él fue sincero sobre sus sentimientos”. Este, con total honestidad, le confesó que no podía seguir en la relación, ya que no sentía el amor que habían esperado mantener.

Bueno, aunque dolida, aceptó la decisión de Rivera. Y es que manifestó: “No quiero atarle porque crea que su deber es estar conmigo o porque lo correcto sea estar juntos”.

Estas palabras de la modelo reflejaban la madurez con la que afrontaron el final de su relación, evitando dramas públicos o confrontación mediática. Para ella, la ruptura no fue traumática, pero sí fue dolorosa.

Uno de los puntos que más destacó Jessica en su entrevista fue que la separación no se debió ni a infidelidades ni a discusiones graves. Lo hizo manifestando al hablar del futuro: “Nos queremos muchísimo y eso no va a cambiar. No va a cambiar porque no ha sido una ruptura fea: no ha habido terceras personas”.

Aunque muchas personas del entorno y los seguidores de la pareja esperaban una reconciliación, Jessica dejó claro que ambos habían tomado caminos separados. Por tanto, no había vuelta atrás y así fue.

Años después, los dos han encontrado la estabilidad en nuevas parejas. Kiko, casado con Irene Rosales, ha formado una familia. En concreto, ha tenido dos hijas con su esposa.

Mientras, Jessica, que recientemente ha hablado del clan Pantoja, rehizo su vida junto al futbolista Jota Peleteiro, con quien tuvo dos hijos más. Eso sí, ella se ha separado de este y ahora mantiene un noviazgo con el cantante Luitingo.