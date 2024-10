Jessica Bueno toma una decisión que alegrará a Kiko Rivera: 'Intento seguir adelante'

Jessica Bueno no atraviesa su mejor momento. Hace poco más de un mes, la modelo confesaba que, por circunstancias personales, había decidido mudarse de Bilbao a Sevilla. Esta acción alegrará a Kiko Rivera porque así estará más cerca de su hijo y es que la modelo ha dicho que: "Intentó seguir adelante".

"Ha sido un año muy difícil", decía Jessica en sus redes sociales, dejando entrever el complicado momento personal que ha vivido. A pesar de siempre mostrarse con una sonrisa ante sus seguidores, la modelo reconocía que los últimos meses no habían sido fáciles para ella ni para su familia.

"Por circunstancias personales... que a mí no me gusta transmitiros lo más triste que pasa en mi vida, ha sido un año muy difícil. Aunque yo aquí siempre me muestre con mi mejor sonrisa, lo he pasado muy mal", confesaba Jessica.

Jessica se muda a Sevilla de nuevo

"Son asuntos delicados que no puedo explicar por aquí, además no es el momento", confesaba Jessica Bueno en su publicación. Estas palabras sorprendieron y preocuparon profundamente a sus seguidores, quienes hasta ese momento no tenían idea de que la modelo estaba atravesando una crisis.

En medio de este mal momento, explicaba las razones de su mudanza: "A pesar de intentar estar allí, pues ha sido imposible. Mi prioridad son mis hijos y buscar su bienestar y donde mejor vayamos a estar". Claramente, el bienestar de sus hijos ha sido el factor principal en la toma de esta decisión.

Ahora, la modelo ha vuelto a pronunciarse, aunque sigue sin dar detalles concretos sobre lo que está viviendo. Esta vez, lo ha hecho a través de un vídeo en Instagram. El tono melancólico del vídeo ha dejado claro que todavía lidia con las dificultades que la vida le ha puesto en el camino.

Junto al vídeo, Jessica ha compartido un mensaje que ha conmovido a sus seguidores. "Aunque la vida se ponga difícil y lo vea todo en blanco y negro, siempre intento seguir adelante con mi mejor luz para mi gente. Para mis niños, Luis y para vosotros".

La decisión de Jessica Bueno alegrará a Kiko Rivera

Pero esta no es solo una historia de lucha personal y amor. La reciente decisión de Jessica Bueno de mudarse a Sevilla también tiene un impacto positivo en Kiko Rivera.

Y es que el DJ es el padre de su hijo mayor, Francisco Rivera Bueno, quien nació en 2012. La mudanza a Sevilla significa que Kiko podrá estar mucho más cerca de su hijo, algo que sin duda lo alegrará.

Kiko, que actualmente reside en Sevilla junto a Irene Rosales y sus hijas, Ana y Carlota, tendrá ahora la oportunidad de disfrutar de la cercanía de su primogénito. Esta nueva situación hará posible que Francisco crezca rodeado tanto de la familia de su madre como de la de su padre, algo que, sin duda, es beneficioso para el niño.

Este cambio en la vida de Jessica también abre la puerta a una mejor convivencia familiar entre ella y Kiko Rivera. Aunque en el pasado su relación estuvo marcada por diferencias, ambos han demostrado en los últimos años estar comprometidos con el bienestar de su hijo.

Ahora, con el apoyo de Luitingo, su regreso a Sevilla y la cercanía de Kiko, parece que Jessica Bueno está lista para enfrentar lo que venga. La joven muestra que siempre está con la mirada puesta en el bienestar de sus hijos y en la búsqueda de su propia felicidad.