Roger Escapa se sincera y confiesa que ha ‘cumplido un sueño’: y no con Diana Gómez

Roger Escapa está viviendo un momento muy dulce a nivel profesional. Hace tan solo unas semanas Roger Escapa estrenaba su programa L'Eclipsi en TV3 tras su éxito en la plataforma 3Cat. Ahora, tras publicar ocho capítulos, Roger Escapa ha cumplido un sueño.

Roger Escapa y su sueño cumplido

Este pasado martes, Roger Escapa anunciaba en sus redes sociales que acababa de cumplir un sueño. Y es que con la publicación de cuatro nuevos capítulos de su programa L'Eclipsi, el periodista ha entrevistado a alguien del que se ha declarado un gran seguidor. Estamos hablando ni más ni menos que de Andreu Buenafuente.

En esta nueva entrega de L'Eclipsi, Roger Escapa ha entrevistado a cuatro figuras muy relevantes del panorama catalán: Abril Zamora, Carlos Cuevas, Vicky Luengo y a Andreu Buenafuente. Este último ha emocionado en especial a Escapa, ya que es un gran seguidor del periodista y humorista catalán.

“Con Andreu Buenafuente hago realidad un sueño”, escribía Roger Escapa en su cuenta de Instagram, junto a unas instantáneas con sus nuevos 4 invitados.

Andreu Buenafuente se sincera con Roger Escapa

En este nuevo primer programa, Andreu Buenafuente ha concedido una entrevista a Roger Escapa, donde ha hablado sobre su relación con su mujer, Silvia Abril, y de su hija en común. Buenafuente ha confesado como fue su romance con Silvia Abril y como le pidió matrimonio.

“Le pedí yo para salir y le pedí que se casase conmigo”, confesaba Andreu Buenafuente. “La boda me la pedía ella, pero fue una mala época mía y de alguna manera le dije que no tenía cuerpo para celebrar. Ella me lo respetó, pero de tanto en cuanto me preguntaba: '¿cómo tenemos el cuerpo?'", bromeaba Andreu Buenafuente.

Andreu Buenafuente, al fin, se atrevió a dar el paso y, tiempo después, le pidió matrimonio a Silvia Abril. De esta bonita unión, nacía Joana, la única hija del matrimonio que, actualmente, tiene 11 años. “Yo le hago muchas bromas a ella, le digo: 'a mí no me hagas tonterías de adolescente' y ella ya se ríe”, contaba Buenafuente.

Y es que lo que está claro es que, junto a Roger Escapa, Andreu Buenafuente ha sacado su versión más íntima y personal-