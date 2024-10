Alaska confiesa la verdad sobre el nuevo ingreso de Mario Vaquerizo: ‘Es complicado’

Alaska ha dado la última hora sobre las consecuencias de la grave caída que Mario Vaquerizo sufrió en su último concierto. Pocos días después de recibir el alta, el líder de las Nancys Rubias tuvo que volver a ser ingresado. Ahora, ha sido su mujer, Alaska, quien ha confesado toda la verdad sobre este nuevo ingreso de Vaquerizo: “Es complicado, pero no hay que dramatizar”.

Con estas declaraciones, la cantante ha tratado de quitarle hierro al asunto, al tiempo que reconoce que la situación de Mario es delicada. Vaquerizo continúa ingresado en un hospital madrileño, y para Olvido es un alivio saber que está en buenas manos.

Alaska desvela la verdad del ingreso en el hospital de Mario Vaquerizo

La madrugada del 28 de octubre, Mario Vaquerizo acudió de urgencias a un hospital madrileño donde fue hospitalizado. Después de recibir al alta tras su caída en el Festival Horteralia, Mario comenzó a sufrir secuelas que le llevaron de nuevo a ser ingresado. Él mismo comunicó su actual situación a través de una publicación en su perfil de Instagram.

Horas después de este comunicado, Alaska ha confesado la verdad sobre este nuevo ingreso de Mario: “Es complicado, pero no hay que dramatizar”, aseguró. El mismo lunes en el que Vaquerizo fue hospitalizado, su mujer acudió a los Premios Mujerhoy que se celebraban en Madrid.

Como era de esperar, los medios allí presentes quisieron saber el último parte médico del líder de las Nancys Rubias. Alaska, con la tranquilidad que le caracteriza, no dudó en actualizar el estado de su marido. “Habrá días mejores y días peores”, comenzó diciendo sobre la situación en la que se encuentra Mario.

A pesar de que no sabe cuándo recibirá el alta, para Alaska es un “alivio” que el artista esté ingresado. “Yo me quedo más tranquila”, aseguró consciente de que está mejor atendido en manos del equipo médico. Aunque reconoció que “el día a día es complicado”, la mexicana intenta buscar el lado positivo y no “dramatizar”.

Sobre todo, porque allí le están realizando todas las pruebas pertinentes sin tener que moverse del lugar. “No se puede mover y lo que hicimos el otro día de venir a casa y llevarle en coche para hacerle pruebas es impensable”, reconocía.

Alaska reconoce que es mejor que Mario Vaquerizo esté hospitalizado

Para quitarle hierro al asunto, Alaska puntualizó que Mario se encuentra positivo y muy animado. La parte buena de su delicada situación es que esta sigue “igual” y que, por fortuna, no ha experimentado cambios preocupantes.

“Así que está muy bien, está fenomenal porque cuando le duele mínimamente le ponen los calmantes y todas las pruebas son en el hospital”, contó. También confesó que, por el momento no han hablado de darle el alta.

“Cuando se la den será porque se la tienen que dar y mientras no se la den, pues así es”, reveló. “Hay gente que quiere irse del hospital, pero yo estoy más tranquila con que esté allí”, señaló, dejando claro lo grave que fue la caída. “Es que podría haber sido mortal”, reiteró.

Afortunadamente, Mario evoluciona según lo previsto y anoche entró por videollamada en El Hormiguero. Allí relató cómo se encuentra y algunas de las secuelas que todavía padece. “No tengo visión clara, el traumatismo y la contusión han sido tan fuertes que me han afectado a los dos ojos”, explicó.

A pesar de los traumatismos que sufre, tiene varias vértebras y lumbares facturadas y el cuello completamente inmovilizado, no ha tenido que tomar fuertes analgésicos. Lo que le ha tranquilizado bastante y ha favorecido a que se sienta mucho más positivo.

Mario reconoce que su recuperación será lenta, pero coincide con Alaska en que es mejor no dramatizar. “Con sentido del humor todo va a ir mejor”, añadía.