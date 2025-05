El increíble escándalo por el que quieren expulsar a Terelu Campos de 'Supervivientes'

Desde que se lanzó por segunda vez desde el helicóptero Terelu Campos está demostrado que se toma su presencia en Supervivientes de una manera distinta. Además, la hija de María Teresa Campos está protagonizando momentos muy destacados con otro de los protagonistas de la presente edición del reality. Sin embargo, lo último que ha hecho Terelu ha provocado que muchos se planteen pedir la expulsión de la malagueña.

Un momento que podría calificarse de surrealista y que ha provocado el disgusto de cierto sector de la audiencia. En concreto fue después de que Montoya realizara un sensual baile a la madre de Alejandra Rubio cuando ambos protagonizaron una situación que nadie esperaba.

El que fuera concursante de La isla de las tentaciones quiso saber si a Terelu le parecería bien saber a qué huele su ropa interior. “Huele los calzoncillos, como una madre a un hijo”, pedía Montoya a Terelu quien no podía evitar las carcajadas.

Montoya se atrevió a pedirle a Terelu Campos que oliera su ropa interior

Una propuesta ante la que la hermana de Carmen Borrego, pese a la insistencia de Montoya, mostraba su negativa. "Aquí no hay ni trampa ni cartón, está muerto todo", explicaba el andaluz ante la atónita mirada de Terelu.

La tertuliana, siguiendo la corriente a su compañero, aseguró entonces que no se fiaba y le soltó, además, que Anita Williams, su exnovia, le engañaba. Montoya, por su parte, no parecía darse por vencido. "Huele todavía a detergente", dejó caer él casi obligando a Terelu a que oliera sus calzoncillos mientras ambos no podían evitar las risas.

Al final Montoya dio el paso y decidió oler la ropa interior de la mayor de las hermanas Campos. "Me huele a rosas", anunció confirmando que entre él y Terelu hay mucha complicidad y buena sintonía.

De hecho podría parecer que entre Montoya y Terelu hay un vínculo cómico como el que el sevillano tuvo con Sandra Barneda durante su paso por La Isla de las Tentaciones. Buen rollo y una actitud que provocan momentos destacados como el que sucedió hace unos días.

La situación surrealista entre Montoya y Terelu Campos divide a la audiencia

Aunque la situación podría resultar cómica hay quien rechaza este tipo de situaciones. Es el caso de Marta López quien cuestionaba la actitud de Montoya.

"Me parece hasta desagradable porque creo que lo hace todo por el espectáculo", comentaba la colaboradora de TardeAR. "No todo vale, este chico no sabe hacer otra cosa. Ni pescar ni nada y ya, ¿qué le queda?, pues olerle las bragas a Terelu, me parece desagradable", añadía López sobre la actitud del concursante.

Una situación que dividió a la audiencia y de la que Terelu Campos salió airosa. La tertuliana, con su participación estelar en Supervivientes, ha logrado anotarse, además, el récord al saltar dos veces desde el helicóptero en una misma edición.