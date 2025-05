URGENTE: Alba Carrillo habla de su vida privada y deja en shock a Feliciano López

Alba Carrillo decidía esta semana sincerarse ante la audiencia dejando a la vista la razón por la que sus relaciones amorosas no funcionan. La ex de Feliciano López bromeó al principio de su intervención en La Familia de la Tele al explicar que sus desengaños se deben a que los hombres son "tontos". Fue justo después cuando, ya más en serio, reconoció que el motivo es que el hecho de que ella se cansa.

"Me aburro", admitió dejando claro que ese era la causa por la que no consigue tener una relación que perdure en el tiempo. A continuación, explicó que a ella le impresionan los hombres que "no son básicos".

Javi de Hoyos era el encargado de entrevistar en el sofá del citado espacio de Televisión Española a su compañera. Una charla en la que la popular colaboradora abrió su corazón como nunca antes lo había hecho para explicar lo que le sucede cuando conoce a una persona.

Alba Carrillo se sincera como nunca sobre por qué acaban sus relaciones

Muy sincera, la madrileña dejaba de este modo a la vista la dinámica que impide que siga adelante con sus parejas. "Tengo que dominar, si no domino me siento vulnerable", sentenciaba Carrillo.

Haciendo gala de la naturalidad con la que siempre se muestra Alba reconoció haber recurrido a aplicaciones de citas. "Me hice una un día porque había quedado con mi ex y no vino. Una llantina...", explicaba desvelando que llegó a crearse un perfil en una aplicación para ligar.

Sin embargo, tampoco le salió bien, pues algunos hombres se ponían en contacto con ella a través de Instagram informándole de que "alguien te ha robado la identidad". Pese a que la ex de Fonsi Nieto admitía entre risas lo que le había sucedido, en realidad esta situación le provocó cierta frustración.

Aunque la televisiva confirmaba que el amor no siempre le sonríe, a lo que no renuncia es a tomarse todo con sentido del humor, y a seguir intentándolo. Cabe recordar que tras romper con su última pareja, Álex Coves, a Carrillo no se le ha conocido nuevo novio.

Alba Carrillo tiene claro el motivo por el que no duran sus relaciones amorosas

Durante la participación hace unos meses de la madrileña en el concurso El Cazador Stars de La 1 la estilista Cristina Rodríguez lanzó una petición.

"Estamos buscando novio a Alba Carrillo, tiene que ser buena persona. Siempre pensamos que sea alto, que sea guapo, que sea listo, que tenga dinero, que sea superdotado... No, que sea buena persona", sentenció la diseñadora.

La modelo, por su parte, se tomó estas palabras con ironía e hizo gala de su peculiar sentido del humor. "Yo ya con que respire, me vale", reaccionó provocando las risas de los asistentes.

Ahora, tras las recientes declaraciones de Alba, queda claro que la ex de Feliciano López es algo más exigente con sus parejas.