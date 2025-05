Alejandra Rubio rompe definitivamente con Terelu Campos y lanza una advertencia

Alejandra Rubio no ha tenido reparos en mostrar abiertamente la razón de su enfado con su madre. A la hija de Terelu Campos no le ha sentado nada bien que la tertuliana haya dado detalles de asuntos relacionados con su vida. Lo que también ha quedado muy claro es que no le parece oportuno que hable de la relación que mantiene con la madre de su pareja, Mar Flores.

La pasada semana Alejandra Rubio veía cómo su madre aparecía en la portada de dos revistas. La hija mayor de María Teresa Campos, que recientemente aparecía sobre las tablas, se sinceraba como nunca. Una charla en la que se refería, entre otros asuntos, a cómo es su relación con su consuegra, la madre de Carlo Costanzia.

El hecho de que Terelu, por ejemplo, haya contado que Flores la felicitara por Navidad no ha hecho ninguna gracia a Alejandra Rubio. La joven ha mostrado públicamente su malestar con su madre en el programa en el que trabaja.

Alejandra Rubio deja a la vista la razón de su enfado con su madre

La influencer, confirmando que no quiere entrar en ningún juego mediático, tampoco desea que otras personas se vean expuestas al mismo. Es el caso de la madre de su novio, Carlo Costanzia, a quien Terelu Campos ha nombrado en su más reciente entrevista.

"Yo no hago estas cosas", comenzaba diciendo Alejandra durante su intervención en Vamos a Ver. Y continuaba: "Me parecen innecesarios estos titulares", explicaba, para después afirmar que no cree que haya que dar explicaciones sobre qué sucede en su familia.

Unas palabras tras las que confirmó que ya le comunicó a su madre lo que pensaba sobre este asunto. "Ella sabe el medio en el que trabaja y que si habla de estas cosas las van a llevar a portada, y a mí no me parece bien", explicaba visiblemente molesta.

La joven considera que su madre "se ha equivocado". Si bien admitió que no lo ha hecho con mala intención, cree que no hay que seguir alimentando un tema que ya está desmentido. Alejandra Rubio se refería a la supuesta enemistad entre su madre y Mar Flores, sobre la que en su día tanto se habló.

Alejandra Rubio deja claro que no está dispuesta a dar detalles de su vida

Ahora, Alejandra solo quiere seguir con su día a día sin dar más explicaciones. Una postura con la que deja claro también que entre su madre y la madre de su pareja no hay problema alguno.

"Ya hemos dicho que está todo bien, no hay que dar más explicaciones de nada. Punto final", zanjaba la tertuliana.

A modo de conclusión, la prima de José María Almoguera advertía que no hay excusas cuando el tema a tratar está relacionado con ella, su pareja, o alguien de su entorno. "Es mi vida, mi vida va por delante de cualquier tontería, y como es mi vida, digo que no me parece bien", sentenciaba Alejandra.